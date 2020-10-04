Обнародована энциклика Папы Франциска Fratelli tutti

3 октября во время краткого визита в Ассизи Папа Франциск подписал новую энциклику Fratelli tutti, в которой он указывает на братство и социальную дружбу как на пути для созидания лучшего, более справедливого и мирного мира.

Святейший Отец называет документ «социальной энцикликой», поясняя, что позаимствовал ее название из «Наставлений» святого Франциска: с этими словами ассизский подвижник обращался ко всем братьям и сестрам, предлагая им образ жизни, основанный на Евангелии. Папа отмечает, что во время написания энциклики началась пандемия коронавируса, и эта чрезвычайная ситуация на глобальном уровне показала, что никто не спасается в одиночку и что настало время мечты о «едином человечестве», в котором все – братья.

В первой из восьми глав – «Тени замкнутого мира» — Папа останавливается на многочисленных искажениях и заблуждениях современной эпохи, таких как манипуляция и деформация понятий демократии, свободы и справедливости; эгоизм и безразличие к общему благу; преобладание логики рынка, основанной на прибыли и на культуре отбросов; безработица, расизм, нищета; неравноправие и порабощение, торговля людьми, злоупотребления в отношении женщин и принуждение их к аборту; торговля органами. Речь идет о глобальных проблемах, которые требуют глобальных действий, подчеркивает Святейший Отец.

В ответ на эти теневые аспекты энциклика предлагает сияющий пример Доброго самарянина, которому посвящена вторая глава: «Чужой на дороге». Все мы призваны сделаться ближними для других, отмечает Папа, увещая христиан узнавать лик Христа в лице каждого отверженного.

Об универсальной любви идет речь в третьей главе – «Мыслить и порождать в открытом мире». Папа призывает «выйти из самих себя» и открыться навстречу ближнему, стремясь к «универсальному общению». Он отмечает, что чувства солидарности и братства зарождаются в семье, поэтому семью следует защищать, уважая ее первостепенную и незаменимую воспитательную функцию. В этом разделе упоминается и об этике в международных отношениях: каждая страна, читаем в тексте, принадлежит также и иностранцу, и в благах определенной территории нельзя отказывать нуждающимся, которые происходят из других мест. Естественное право на частную собственность, таким образом, отходит на второй план по сравнению с универсальным предназначением сотворенных благ.

Четвертая глава – «Сердце, открытое всему миру» — посвящена теме миграции. Необходимо отреагировать на нужды тех, кто бежит от серьезных гуманитарных ситуаций: упростить получение виз, открыть гуманитарные коридоры, обеспечить нуждающихся жильем, безопасными условиями жизни и основными услугами; предоставить возможность работать и получать образование; содействовать воссоединению семей, защищать малолетних, гарантировать религиозную свободу.

Тема пятой главы – «Доброкачественная политика», то есть политика, которая становится одной из самых ценных разновидностей любви, когда она служит общему благу. Мы нуждаемся в политике, сосредоточенной на достоинстве человека и не подчиняющейся логике финансов. Большую роль в такой политике играют народные движения. Папа пишет также о необходимости реформы ООН в направлении искоренения бедности и защиты прав человека: ООН, гласит энциклика, должна продвигать силу закона, а не закон силы.

В шестой главе – «Диалог и социальная дружба» — речь идет о концепции жизни как искусства встречи со всеми без исключения, поскольку у каждого можно чему-нибудь научиться и не существует людей ненужных. В особенности подчеркивается такое качество, как доброжелательность, в противовес жестокости, страху и спешке, характерным для нашей современности.

Седьмая глава посвящена ценности и продвижению мира: «Маршруты новой встречи». В ней утверждается, что мир ведет к созиданию общества, основанного на взаимном служении. С понятием мира тесно связано понятие прощения. Нужно любить всех без исключения, подчеркивается в энциклике. При этом любить угнетателя означает помочь ему измениться и не позволять ему угнетать ближнего. Прощение не означает безнаказанность, оно подразумевает справедливость и память. Простить не означает забыть: это означает отказаться от деструктивной силы зла и возмездия. Никогда не следует забывать об ужасах Шоа, об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, о гонениях и этнических чистках: о них нужно всегда помнить, чтобы сохранить живой память коллективной совести. Важно также помнить обо всем добром, добавляет Папа Франциск.

Особое внимание уделено вопросу войны, которая является поражением для политики и для человечества, постыдной уступкой силам зла. Подчеркивается, что в настоящее время, в отличие от прошлого, не может идти речи о «праведной войне»: следует со всей силой утверждать «нет войне».

В энциклике подтверждается недопустимость смертной казни: она должна быть отменена во всем мире. «Убийца не теряет личного достоинства, — пишет Папа, — и Бог является тому гарантом». Святейший Отец подчеркивает необходимость защищать священный характер жизни во всех ситуациях, где ее пытаются принести в жертву: жизнь рождающихся детей, инвалидов, пожилых.

В последней, восьмой главе – «Религии на служении братства во всем мире» — Папа вновь утверждает, что терроризм не порождается религией, но его причины заключены в неверной интерпретации религиозных текстов, а также в политике голода, нищеты, несправедливости и угнетения. Мир между религиями возможен, и для этого нужно всем гарантировать религиозную свободу, основоположное право человека. В энциклике подчеркивается роль Церкви в защите этой свободы: хотя Церковь не занимается политикой, она не отвергает политическое измерение человеческого бытия.

Наконец, Папа цитирует «Документ о человеческом братстве ради мира во всем мире и добрососедства», подписанный им 4 февраля 2019 года в Абу-Даби вместе с верховным имамом Аль-Азхара Ахмадом Аль-Тайибом. Папа возобновляет призыв, дабы диалог стал путем всеобщего сотрудничества, а углубление взаимного знакомства – его методом и критерием.

Ольга Сакун

Источник: Vatican News