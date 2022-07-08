Христианский взгляд на вопрос о выборе супруга

Что означают слова Иисуса – «Что Бог сочетал, того человек не разлучает»? Означает ли это, что выбор супруга осуществляется не человеком, а Богом? Об этом материал, подготовленный русской службой Vatican News.

Чтобы ответить на поставленный выше вопрос, нужно сначала провести различие между первопричиной и вторичными причинами. Первопричиной всех творений и всех деяний является Бог, а люди – вторичная причина. Безусловно, в начале встречи между двумя людьми находится Бог, первопричина, — в том смысле, что Им все в мире управляется, и встречи между людьми являются также частью Его замысла. Однако Бог не «пилотирует» человеческие союзы так, как будто они – всего лишь марионетки в Его руках. Он наделяет каждого человека свободой и личной инициативой, и встретившиеся имеют свободу знакомиться друг с другом, продолжать встречаться, развивать дружбу, имеют свободу выбрать или, наоборот, не выбирать друг друга в спутники жизни. Господь может дать человеку не одну возможность для этого выбора, и каждый отдельный человек сам принимает решение как по поводу вступления в брак, так и по поводу выбора спутника жизни.

Но когда двое приходят к супружескому согласию, Бог закрепляет этот союз – так что двое становятся одной плотью, хотя каждый супруг и сохраняет собственную сущность и самостоятельность. В момент супружеского согласия между мужчиной и женщиной устанавливаются настолько сильные узы, что один принадлежит другому.

Конечно, можно сказать, что Господь находится у истоков знакомства, взаимной симпатии будущих супругов, и в этом смысле Он находится у истоков создания супружеских пар. Однако Его замысел может включать множество людей, с которыми можно было бы вступить в брак. При этом не будет ошибкой утверждать, что некоторые из этих встреч занимают в замысле Бога привилегированное место. Именно поэтому тот, а не иной выбор, часто оказывается более соответствующим воле Господа.

Несомненно, Бог оставляет за людьми – вторичной причиной — возможность ошибиться и вступить в такой брак, который будет оставаться формальностью и не будет закреплен Богом. Такие случаи определяет Церковь после тщательного канонического исследования, в результате которого оказывается, что совершённый брак был несостоятельным, то есть, по сути, его и не было.