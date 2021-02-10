О Всемирном дне больного

«Принимая с одобрением вашу просьбу, хочу сообщить о моём решении учредить Всемирный день молитв о больных, который будет отмечаться ежегодно 11 февраля, в день литургической памяти Пресвятой Девы Марии Лурдской. Я считаю целесообразным распространить на всю церковную общину инициативу, которая уже осуществляется в некоторых странах и регионах и которая принесла поистине драгоценные пастырские плоды».

Это первые строки письма от 13 мая 1992 года, которое Иоанн Павел II направил кардиналу Фиоренцо Анджелини, тогдашнему председателю Папского Совета по пастырскому попечению о работниках здравоохранения. Вместе с ним Папа Войтыла учредил специальный день, чтобы привлечь внимание народа Божьего, персонала католических медицинских учреждений по всему миру и всего мирового сообщества к необходимости достойного ухода за больными. Этот день был призван помочь больным осмыслить и оценить свое страдание в человеческом и особенно в духовном плане. Кроме того, целью учреждения Всемирного дня больного было вовлечение епархий и христианских общин в душепопечение о медицинских работниках, содействие усилиям волонтёров и напоминание о важности духовной и нравственной подготовки служащих сферы здравоохранения.

«Этот День, – писал святой Папа Войтыла, – призван помочь людям лучше понять важность духовной помощи больным со стороны епархиальных и регулярных священников, а также всех тех, кто живёт и работает бок о бок со страждущими». Напоминая, что на протяжении веков Церковь «всегда чувствовала долг служения больным и страдающим», Иоанн Павел II поясняет: он избрал 11 февраля в качестве даты праздника, ибо «Лурд – одна из самых дорогих для христианского народа Богородичных святынь – является и местом, и символом надежды и благодати под знаком принятия и приношения спасительных страданий».

Всемирный день был задуман Папой-поляком не только как время молитвы и религиозных мероприятий, но и как выражение заботы Церкви по отношению к больным во всём мире, как напоминание политическим и гражданским властям о важности защиты прав каждого больного человека. В этой перспективе Иоанн Павел II выдвинул на первый план три фундаментальные предпосылки для подлинного обновления здравоохранения, начиная с самых слабых слоёв населения всего мира: речь шла о центральной роли человека, которому необходимы внимание и забота, тем более если он или она пребывает в состоянии нужды, страдания и маргинализации; о необходимости подлинной гуманизации сферы здравоохранения; о приверженности поместных Церквей более эффективной заботе о страдающих и больных людях.

Учреждая Всемирный день больных, Папа Войтыла также предлагал серьёзно подумать над некоторыми фундаментальными темами, начиная с «тайны страдания». Это действительно необходимо для того, чтобы видеть источник света и надежды и находить в себе силы жить в условиях страдания, а с другой стороны – чтобы уметь лучше распознавать мотивы и способы, с помощью которых мы все призваны заботиться о больных и страждущих.

Но главное послание Иоанна Павла II при определении даты адресовано именно им, больным. Папа Римский призывает их не поддаваться искушению рассматривать боль как отрицательный опыт, вплоть до сомнения в доброте Бога, ибо в страдающем Христе каждый больной может найти смысл своих страданий. Боль и болезни неотъемлемы от человеческой природы, но во Христе, Который умер и воскрес, человечество открывает новое измерение страдания: оно открывается ему как возможность свидетельства о вере и любви.

Первый Всемирный день больных отмечался 11 февраля 1993 года. Тысячи зажжённых факелов сопровождали кардинала Камилло Руини (викария Папы для Римской епархии) к собору Святого Петра, где он возглавил праздничную Мессу. По этому случаю Иоанн Павел II также упомянул о людях, страдающих серьёзными заболеваниями, в частности, СПИДом, с которыми он встретился в ходе своего визита в Африку.

Источник: Vatican News