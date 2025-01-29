О силе надежды в болезни. Послание Святейшего Отца на XXXIII Всемирный день больного

Папа Франциск обнародовал Послание на XXXIII Всемирный день больного, который в этом году отмечается в контексте Святого Юбилейного 2025 года. Епископ Рима напоминает о важности христианской надежды, опираясь на слова апостола Павла «Надежда не постыжает» (Рим 5,5): эти слова раскрывают силу веры в преодолении жизненных испытаний.

Болезнь, особенно тяжёлая и продолжительная, становится моментом испытания не только для тела, но и для духа. В такие моменты человек ощущает хрупкость и уязвимость, подчёркивает Папа. В душе каждого больного возникает вопрос: как сохранить веру и надежду, когда страдания затмевают радость жизни? Святейший Отец утверждает, что в этих тяжёлых обстоятельствах христианин нуждается в особой поддержке Божьей благодати, силе, дарованной Святым Духом.

Папа указывает на слова Иисуса, дающие надежду больным: «Царство Божие близко» (Лк 10,9). Бог не оставляет человека в страданиях; недуг становится временем, для того, чтобы человек нашёл внутреннюю опору – непоколебимую силу, на которую можно опереться и пережить жизненные бури. Этот опыт, несмотря на все жертвы, укрепляет веру и показывает, что человек не один. По словам Святейшего Отца, в болезни скрыта тайна спасения, ведь она даёт возможность испытать реальное утешение от Бога, Который всегда рядом.

Болезнь – это не только время испытаний, но и время получения даров. В такие моменты мы особенно ясно осознаём, как важна надежда и как бесценен каждый момент жизни. «В страданиях мы осознаём, что вся надежда приходит от Господа и что она прежде всего является даром, который нужно принять и взращивать, оставаясь верными Божьей верности», ‒ пишет Папа.

В страданиях мы также испытываем потребность разделить боль с другими. Во время болезни, помимо Божьего присутствия и поддержки, мы встречаем заботу окружающих. Папа подчёркивает: мы становимся «ангелами» надежды для тех, кто рядом с нами, и учимся ценить важнейшие моменты жизни ‒ улыбку врача, взгляд близкого человека, внимание заботливого друга. В этой солидарности и заключается сила, поддерживающая на пути.

В конце послания Святейший Отец подчеркивает: в этом Юбилейном году больные и те, кто им оказывает помощь, становятся знаком для всех, «гимном человеческому достоинству, песней надежды»; их голос выходит за пределы больничных палат, призывая общество к состраданию и взаимной поддержке. Папа вверяет заботу о больных и их исцелении Пресвятой Деве Марии, молясь о благословении для всех страждущих и для тех, кто самоотверженно помогает им с любовью.



Источник: русская служба Vatican News