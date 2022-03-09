О прощении обид

Стоит ли прощать человека, который обидел, а прощения не попросил? Будет ли в этом случае прощение грехом? Ответы на эти и другие вопросы о прощении в христианском понимании подготовлены русской службой Vatican News.

Прощение никогда, ни в каком случае не может быть грехом. Прощая обидчика, христианин призван помнить, что Господь на Кресте не требовал, чтобы люди попросили у Него прощения, но Он предварил их раскаяние: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Мы получаем прощение Господа посредством Таинства Примирения, искренне раскаявшись в своих грехах, но это раскаяние Господь также предваряет, поскольку оно не является лишь плодом человеческого усилия, но прежде всего вызвано Божьей благодатью. Бог пробуждает в нас сокрушение о грехах.

Безусловно, прощение не отменяет требований справедливости и исправления содеянного зла. Бог простил согрешившее человечество не мгновенно: Он даровал прощение посредством искупительной жертвы Иисуса Христа.

Святой Иоанн Павел II, прощая человека, покушавшегося на его жизнь, не ходатайствовал о его освобождении из тюрьмы. Прощение восстанавливает истину и нравственный порядок в сердце того, кто ошибся.

Таким образом, мы призваны прощать также тех, кто не просит прощения. Христос простил, не ожидая раскаяния, и тем самым пробудил раскаяние.

«Молитесь за обижающих вас и гонящих вас», — призывает Господь.

Вспомним слова Папы Франциска во время молитвы «Ангел Господень» на следующий день после Рождества, когда Церковь вспоминала первомученика Стефана. Стефан первым после Божественного учителя принял мученичество, простив своих гонителей. «Мы призваны учиться у Стефана прощать, прощать всегда. Это очень нелегко, и все мы об этом знаем», — сказал Папа. Прощение открывает сердце, помогает лучше понять другого, даёт спокойствие и мир.

Способность к прощению развивается через молитву, которая позволяет устремить наш взор к Иисусу. Стефан сумел простить своих убийц, потому что, исполненный Святого Духа, он взирал на небо и лицезрел Бога. «Мы должны настойчиво молиться Святому Духу, дабы Он излил на нас дар крепости, исцеляющий наши страхи, наши слабости, нашу малость, дабы Он расширил наши сердца, чтобы мы могли всегда прощать!» — подчеркнул Папа Франциск.

«Прощение Бога имеет в нас силу, если мы прощаем других. А это нелегко, потому что обида свивает гнездо в нашем сердце, в котором остается горечь. Как часто мы носим с собой список того, кто что нам сделал!» — отметил Святейший Отец в одной из проповедей.

«Бог прощает нам все грехи, едва мы выражаем даже малейший знак покаяния, — — утверждает Папа. — Каждый, кто испытал радость, спокойствие и внутреннюю свободу, получив прощение, может в свой черед дать испытать те же чувства другому человеку, прощая его», — пояснил Папа. Это также суть молитвы «Отче наш»: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Прощение, о котором мы просим у Бога, и прощение, которое мы должны даровать нашим братьям и сестрам, напрямую связаны.