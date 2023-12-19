О преподании Таинств матерям-одиночкам

Департамент вероучения ответил на запрос монсеньора Рамона Альфредо де ла Крус Бальдеры, епископа Сан-Франсиско-де-Макорис в Доминиканской Республике: он просит официально разъяснить вопрос преподания Таинств матерям-одиночкам. Передает русская служба Vatican News.

Проблема возникла потому, что в Доминиканской Республике матери-одиночки часто не решаются приступать к Святым Таинствам, опасаясь отказа со стороны духовенства. Епископ, обратившийся за разъяснением в Ватикан, отмечает жесткость некоторых пресвитеров и лидеров католических общин в этом вопросе.

Суть ответа Департамента — в лице его префекта кардинала Виктора Мануэля Фернандеса, заручившегося одобрением Папы Франциска, — заключается в следующем: матери-одиночки и так находятся в трудном положении, избрав жизнь, и им следует не отказывать в Таинствах, а, напротив, поощрять приступать к исповеди и к причастию. «В некоторых странах, — отмечается в тексте документа, опубликованного Департаментом вероучения, — как священники, так и некоторые миряне фактически препятствуют матерям, родившим ребенка вне брака, приступать к Таинствам и даже крестить собственных детей». Такое отношение неприемлемо, ведь эти женщины избрали жизнь и из-за своего выбора нередко испытывают трудности, поэтому их следует «поощрять, дабы они приобщались к спасительной и утешительной силе Таинств». В документе ватиканского ведомства подчеркивается необходимость пастырской работы в этом направлении, чтобы церковная община не видела никаких преград для приобщения матерей-одиночек к Таинствам. «Как и в случае всех других христиан, — пишет Фернандес, — исповедание совершенных грехов в Таинстве Исповеди позволяет им приступать к причастию. Церковная община должна ценить то, что эти женщины приняли и сберегли дар жизни, которую они носили во чреве, и что они ежедневно борются ради того, чтобы вырастить своих детей».

В документе есть оговорка: «Необходимо распознавание и пастырское сопровождение. Может случиться, что некоторые из этих матерей в своей уязвимой ситуации иногда прибегают к торговле телом ради содержания семьи. Христианская община призвана делать все возможное, чтобы помочь им избежать этого серьезнейшего риска, вместо того чтобы их сурово осуждать».

Призывая следовать «логике сострадания», не преследовать, не проявлять осуждения и раздражения к этим женщинам, кардинал-префект также увещает священнослужителей преодолеть «шовинистские и диктаторские» замашки, а епископу Сан-Франсиско-де-Макорис поручает следить за тем, чтобы эти тенденции не проявлялись в его епархии.

Святейший Отец осуждал жесткое отношение к матерям-одиночкам еще в свою бытность кардиналом в Буэнос-Айресе. «Некоторые священники, — констатировал он в одной из проповедей в 2012 году, — не преподают крещение детям матерей-одиночек, потому что они не были зачаты в браке. Вот кто сегодняшние лицемеры, вот кто клерикализует Церковь, отдаляя Народ Божий от спасения». Во время своего понтификата Папа Франциск также говорил о мужественном выборе этих женщин, он понимал непростую ситуацию, в какой они оказались, нередко терпя осуждение от окружающих. «Не стыдись, иди с высоко поднятой головой», — сказал Папа в 2015 году, благословляя женщин, чьи дети появились на свет вне брака.