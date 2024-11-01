О какой коммуникации мечтает Папа Франциск (+ ФОТО)

31 октября Папа Франциск встретился с делегатами пленарной сессии Департамента коммуникации Святейшего Престола, подчеркнув важность миссии, возложенной на работников ватиканских СМИ. Передает русская служба Vatican News.

В современной культуре равнодушия и разобщённости коммуникация призвана соединять культуры и народы, отметил Папа, призвав к объективной передаче информации, которая вдохновляет на миротворчество и солидарность; миссия коммуникатора заключается в наведении мостов и должна противостоять культуре безразличия, изоляции и «возведению стен идеологий».

Ссылаясь на чтение из Послания к Ефесянам, Папа напомнил, что хороший коммуникатор должен облечься в истину и праведность, быть готовым благовествовать мир. Профессионализм и технические навыки – важные составляющие этой работы, но коммуникация начинается с сердца. Нужно сплетать братские узы, признавая достоинство каждого человека, и вместе заботиться об общем доме. Сотрудники департамента призваны в духе синодальности и церковного единства раскрывать мир с человеческой стороны, рассказывать реальные истории, отражающие сострадание и солидарность с ближними, подчеркнул Папа:

«Я мечтаю о коммуникации, которая умеет выходить за рамки лозунгов и держать в центре внимания бедных, последних, мигрантов, жертв войны. О коммуникации, способствующей инклюзивности, диалогу, поиску мира. Мы нуждаемся в миротворцах! Не уставайте рассказывать об их свидетельствах во всех уголках мира. Я мечтаю о коммуникации, которая учит людей немного отрекаться от себя, чтобы освободить место другому; о ревностной, любопытной, компетентной коммуникации, которая умеет рассказывать, погружаясь в реальность.

Святейший Отец напомнил о необходимости бережного отношения к ресурсам и об экономии, подчеркнув, что департамент должен стремиться к снижению затрат и поиску дополнительных средств: такая дисциплина способна повысить креативность и мотивацию сотрудников в условиях ограниченного финансирования. Папа выразил уверенность, что предстоящий Юбилей станет важным событием для всей Церкви и что медиа смогут помочь каждому почувствовать себя частью празднования, независимо от физической возможности присутствовать.

В конце встречи Епископ Рима поблагодарил своих сотрудников за служение и призвал подражать вниманию Иисуса к людям, к их заботам и страданиям.