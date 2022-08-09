О. Федерико Ломбарди, SJ, охарактеризовал новых кардиналов, которыми в августе пополнится Коллегия

Бывший директор Зала печати Святейшего Престола священник-иезуит Федерико Ломбарди в своей статье «Новые кардиналы для универсальной и миссионерской Церкви», опубликованной респектабельным журналом La Civilta Cattolica, проанализировал состав группы иерархов, которым в конце августа предстоит стать новыми членами Коллегии кардиналов.

В воскресенье, 29 мая 2022 года, по окончании традиционной молитвы «Ангелус», Папа Франциск объявил о назначении новых кардиналов Римско-Католической Церкви и объявил 27 августа датой очередной консистории, в ходе которой он вручит пурпурные беретты новым членам кардинальской коллегии.

Это будет уже восьмая консистория за время его понтификата. С 2014 года Папа ежегодно проводит новую консисторию. Исключение составил лишь 2021 год, возможно, из-за пандемии коронавируса. Таким образом, объявление о новой консистории было ожидаемо. Но дата, избранная для консистории на этот раз, поистине необычна. Следует отметить, что Папа Франциск, одновременно с назначением новых кардиналов, также созвал собрание всех кардиналов на 29 и 30 августа, «для размышления над новой апостольской конституцией «Praedicate Evangelium», посвященный реформе Римской Курии. Поэтому новые кардиналы также примут участие в этой встрече. Это будет очень важное событие не только из-за затронутой темы, но также для взаимного общения и усиления сплоченности всех членов Коллегии кардиналов, старых и новых, выборщиков и неизбирателей, считает о. Ломбарди. На самом деле, встречи, сопоставимой с планируемой, не было в течение уже длительного времени.

Папа объявил имена 21 нового кардинала, из которых 16 выборщиков (то есть моложе 80 лет) и пять неизбирателей (которые, будучи старше 80 лет, не имеют права участвовать в конклаве). Однако один из последних попросил освободить его от принятия сана кардинала, на что Папа Франциск согласился. Таким образом, будет 20 новых кардиналов, четверо из которых не являются выборщиками. Это наибольшее число новый назначений в консисториях Папы Франциска, однако стоит учесть, что каждый год в среднем не менее дюжины кардиналов переходят 80-летний рубеж, и что новая консистория пройдет спустя более чем полтора года после предыдущей консистории.

Ранее Папа Павел VI распорядился, чтобы 120 человек были подходящим максимумом для числа кардиналов-выборщиков и, даже если это число может быть временно превышено (как случалось несколько раз во время понтификата св. Иоанна Павла II), мы видим, что его преемники продолжают следовать этой практике. Фактически 27 августа количество кардиналов-выборщиков сможет достигнуть 132, а неизбирателей – 95. Всего же будет 227 кардиналов.

С этой консисторией кардиналы-выборщики, «созданные» Папой Франциском, теперь явно превысят половину от общего числа: 83 из 132. Количество «созданных» Бенедиктом XVI кардиналов опустится до 38, а «созданных» Иоанном Павлом II останется на уровне 11.

Соотношение между континентами, представленными в Коллегии кардиналов, продолжает постепенно меняться, особенно в отношении выборщиков. Сокращается число европейцев (54), теперь их явно меньше половины, тогда как кардиналы с других континентов присутствуют все чаще: из Америки (38), Азии (20), Африки (17); число выходцев из Океании, естественно, меньше (3). Что касается Италии, то 20 итальянских выборщиков примут участие в консистории в августе, но есть вероятность, что в течение года их число сократится до 14.

«Все это кажется естественным в глобализованном мире, в котором Католическая Церковь пустила корни и выросла на всех континентах, в мире, в котором возможности путешествий и общения позволяют созвать на конклав в сравнительно короткие сроки Коллегию кардиналов, приехавших из краев, которые находятся далеко за пределами города Рима и Италии», – пишет в своей статье бывший глава Пресс-службы Ватикана.

Стран, представленных в Коллегии кардиналов, сегодня насчитывается 90. С тех пор, как Пий XII начал свою «интернационализацию» в ходе знаменитой консистории 1946 года, после окончания Второй мировой войны, прошел долгий путь, итогом которого стало преобладание кардиналов неитальянского происхождения.

«По случаю каждой консистории уместно сделать паузу и кратко подумать о выборе, сделанном Папой, и о некоторых «посланиях», которые можно извлечь из них», – отмечает о. Ломбарди.

Во главе списка новых кардиналов мы находим, как обычно, трех человек, занимающих заметные посты в «правительстве» Католической Церкви и Государства Града Ватикан, с задачами, которые обычно возлагаются на кардиналов.

Это: префект Дикастерии богослужения и дисциплины таинств англичанин Артур Роше; префект Дикастерии духовенства кореец Лазарь Ю Хён Шик; председатель Папской комиссии города-государства Ватикан и его губернаторства испанец Фернандо Вергес Альзага, Легионер Христа.

Далее следует ряд архиепископов и епископов, занимающихся пастырским попечением в различных частях мира.

Стоит отметить большую группу азиатов. Помимо корейского кардинала из Римской Курии, в их число входят два прелата из динамично развивающейся Католической Церкви Индийского субконтинента: архиепископ Фелипе Нери Антонио Себастьян ду Росарио Феррао из Гоа и Дамао (древний престол «патриарха Ост-Индии», сегодня почетный титул) и архиепископ Энтони Пула из Хайдарабада.

Затем следуют архиепископ Сингапура Уильям Сенг Чье Гох и архиепископ Дили, столицы Восточного Тимора, Виргилио ду Карму да Силва, салезианец. В обоих случаях — как для космополитического города-государства на острове в оконечности Малайского полуострова, так и для небольшой бывшей португальской колонии с весьма значительным католическим большинством, — это первые кардиналы в истории этих стран.

Самый молодой из новых кардиналов, Джорджио Маренго, 47 лет, тоже может считаться азиатом: он итальянец, уроженец Кунео и миссионер Consolata, но сегодня он апостольский префект столицы Монголии, Улан-Батора, следовательно, под его началом находится «крошечная католическая община в центре бескрайней Азии, на настоящем рубеже евангелизации», отмечает Федерико Ломбарди.

Что касается Америки, то появятся два новых бразильских кардинала. Это вполне закономерно, если учесть, что бразильских католиков можно считать крупнейшей национальной группой, а их епископат — самым многочисленным в мире. Кардиналами стали архиепископы столицы Амазонии Манауса Леонардо Ульрих Штайнер, францисканец, и столицы страны Бразилиа Пауло Сезар Коста. Как известно, Амазонка, которой был посвящен специальный синод, является объектом особого внимания и заботы Папы Франциска, а архиепископ Штайнер «мужественно занял критическую позицию в отношении политики правительства», напоминает Ломбарди.

В Латинской Америке архиепископ Асунсьона Адальберто Мартинес Флорес также стал кардиналом, что дало Парагваю собственное присутствие в Коллегии кардиналов. Что касается Соединенных Штатов, Папа Франциск выбрал в кардиналы епископа Роберта Макэлроя из Сан-Диего. В епископате США, где нет недостатка в дискуссиях, это человек, занявший четкие позиции, например, по вопросам борьбы с бедностью и проблемам миграции, которому Папа явно хотел выразить свою признательность.

Два африканских назначения также имеют большое значение. Папа в 2018 году неохотно принял отставку нигерийского епископа Питера Окпалеке, который по этническим причинам не был принят духовенством вверенной ему тогда епархии Ахиара. Назначая его теперь кардиналом, Папа Франциск посылает очень четкий сигнал против всех форм трайбализма в обществе и, тем более, в Церкви. Другой новый кардинал из Африки — нынешний епископ Ва (Гана) Ричард Баавобр, который в 2010 году стал первым африканцем, избранным генеральным настоятелем Миссионеров Африки, известных как «Белые отцы».

Перейдем, наконец, к Европе. Помимо двух уже упомянутых «римских» кардиналов, в состав Священной коллегии войдет архиепископ Марсельский Жан-Марк Авелен, ведущая фигура французского епископата, родившийся в Алжире, но живущий в Марселе с 7 лет. Он находится в авангарде межрелигиозного диалога, а также занимался пастырскими и социальными проблемами большого средиземноморского города, каковым является Марсель. Италию представляет Оскар Кантони, бывший епископ Кремы, а ныне епископ Комо, епархии, где щедрое христианское обязательство перед беднейшими было омрачено убийством в 2020 году священника Роберто Мальгезини. Он был убит одним из людей, которым он помогал. Нельзя не отметить свободу, с которой Папа Франциск производит свои назначения, не ограничивая себя кафедрами, традиционно связанными с кардиналами. Это, конечно, верно для Италии, но и в других местах происходит то же самое.

Эта консистория вновь даст Католической Церкви новых «неизбирательных» кардиналов, которым недавно исполнилось 80 лет.

Почетный архиепископ Картахенский колумбиец Хорхе Энрике Хименес Карвахаль, монах Конгрегации Иисуса и Марии, является важной фигурой в Католической Церкви Латинской Америки, будучи секретарем CLAR (Латиноамериканская религиозная конференция) и генеральным секретарем, а затем президентом CELAM (Латиноамериканский епископальный совет).

Почетный архиепископ Кальяри Арриго Мильо, бывший епископ Иглесиаса, а затем Ивреи (его родная епархия, где он долгое время был генеральным викарием у Луиджи Беттацци), библеист, в прошлом был президентом Комитета общественных недель итальянских католиков и служил в качестве апостольского визитатора аббатства Св. Павла «вне стен» в Риме.

Список завершают два итальянских священника, не являющихся епископами. Отец Джанфранко Гирланда, иезуит, выдающийся канонист, профессор Папского Григорианского университета, на протяжении десятилетий был консультантом многочисленных дикастерий Ватикана и «с бдительностью выполнял деликатные задачи, связанные с реформированием монашеских институтов», среди которых были Легионеры Христа. Он также сыграл большую роль в подготовке новой апостольской конституции о Римской Курии, «Praedicate Evangelium», которая будет рассмотрена на встрече кардиналов в августе. Он является пятым бывшим ректором Григорианского университета, возведенным в достоинство кардинала в последнее время, после его предшественников Деззы, Муньоса Веги, Мартини и Наваррете.

Со своей стороны, монсеньор Фортунато Фрецца, библеист и уважаемый духовный наставник, ныне каноник собора Святого Петра, более тридцати лет щедро, компетентно и осторожно работал в секретариате Синода епископов, важнейшем органе для осуществления епископской коллегиальности и развития синодальности в жизни Католической Церкви.

Бельгиец Лукас Ван Лой, салезианец, отказался от назначения кардиналом. Он был миссионером в Корее и занимал ответственные посты в управлении своей религиозной конгрегацией до того, как в 2003 году был назначен епископом Гента. Ван Лой попросил Папу Франциска освободить его от принятия сана кардинала, и Папа удовлетворил эту просьбу. Причина заключалась в том, что «объявление о его назначении кардиналом вызвало множество положительных реакций, но также и критику в связи с тем, что он как епископ Гентский не всегда реагировал с достаточной энергией против злоупотреблений». Поэтому епископ Ван Лой хотел «предотвратить дальнейшие страдания жертв», отмечает Ломбарди.

Такого отречения не было до сих пор в истории Католической Церкви. Однако это не должно вызывать большого удивления. Папа Франциск с самого начала своего понтификата сознательно решил объявить о новых назначениях кардиналов после продолжительных личных размышлений, проведенных по уважительным причинам в условиях полной конфиденциальности, избегая даже предварительных консультаций с теми, о ком идет речь. Последние на самом деле часто были застигнуты врасплох. При этом он сам учел возможность отказа, если у заинтересованных лиц возникнут уважительные причины, которые он не мог принять во внимание заранее. Именно это произошло в данном конкретном случае, который «подчеркивает заботу и чуткость как епископа Ван Лоя, так и Папы Франциска в предотвращении дальнейших страданий жертв жестокого обращения», считает бывший глава Зала печати.

Среди многих других замечаний, которые можно было бы сделать в отношении новых назначений кардиналов, стоит отметить широкое представительство различных монашеских орденов и конгрегаций: салезианца, минорита, иезуита, легионера Христа, миссионеров Африки и Консолата, монаха Конгрегации Иисуса и Марии (евдисты).

В заключение о. Ломбарди отмечает, что августовская консистория «приведет к созданию Коллегии кардиналов, которая все больше отражает универсальное присутствие Католической Церкви, а также заметную эволюцию ее распространения на разных континентах и ​​в разных странах». «Миссионерская Церковь, внимательная к разным «перифериям»: географическим, культурным, социальным. Церковь, богатая пастырским опытом и великими духовными традициями. Церковь, которая также испытывает напряженность как внутри себя, так и по отношению к обществам, в которых она действует».

«Если кардиналы должны быть тесно связаны с Папой и друг с другом в служении свидетельства о вере и единстве церковной общины, следует надеяться, что предстоящая встреча в конце августа станет большим опытом общения, поощрения и укрепления действенного свидетельства единства Церкви «во Христе как таинстве, то есть знаке и орудии тесного союза с Богом и единства всего человеческого рода» (II Ватиканский Собор, Lumen Gentium, № 1)», — резюмирует иезуит.

«Нельзя забывать, что красный цвет мантий кардиналов призван не привлекать внимание фотографов, а напоминает нам о том, что они должны быть готовы стать свидетелями даже ценой пролития крови. Мы будем сопровождать в молитве новых и старых кардиналов в их жизни требовательного служения», — такими словами завершает свою статью о. Федерико Ломбарди.



Источник: La Civilta Cattolica

Перевод: «Седмица»

(редакция — СКГ)