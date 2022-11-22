О чём рассказывает нам логотип ВДМ-2023?

Логотип предстоящих Всемирных Дней молодежи, которые пройдут в Лиссабоне с 1 по 6 августа 2023 года, вдохновлен темой встречи «Встав же, Мария с поспешностью пошла» (Лк. 1:39). Его центральным элементом является Крест, по которому пролегает путь, где появляется Святой Дух. Это призыв к молодежи не покоряться, а быть главными в сооружении нового мира, справедливого и братского. Цвета — зеленый, красный и желтый — повторяют цвета флага Португалии.

Крест

Крест Иисуса — символ бесконечной любви Господа к человечеству. Это центральный элемент, из которого все происходит.

Путь

Как сказано в описании Посещения, главной темы ВДМ, Мария, уходя, отправляется в путь по воле Бога и вызывается помогать Елисавете. Это побуждение отражает призыв к молодежи обновить «внутренню силу, мечты, энтузиазм, надежду и щедрость» (Christus Vivit, 20). На этом пути встречается и динамическая форма, символизирующая Святого Духа.

Розарий

Молитва на Розарии воплощает деховность португальского народа в его приверженности Фатимской Божьей Матери. Он размещен на пути, чтобы отразить опыт паломничества, столь богатый в Португалии.

Мария

Мария изображена на логотипе молодой, какой она описана в Евангелии от Луки (Лк. 1:39), чтобы молодежь соотносила себя с ней. Рисунок отражает ее юные годы, мы видим, что она еще не стала матерью, но несет в себе свет мира. Фигура предстает несколько cклоненной, показывая решительную полю Девы Марии.



Источник: Официальная страница Всемирных Дней Молодежи