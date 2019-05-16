По благословению Папы Франциска в Ватикане создана первая женская футбольная команда

Благословение на создание спортивной команды дал Папа Римский Франциск, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на российские и зарубежные информационные агентства. Первый матч ватиканская женская команда проведет 26 мая, соперником станет женская команда «Ромы».

Большую часть ватиканской команды составляют сотрудницы, работающие в Ватикане, а также жены и дочери сотрудников, которые играют на любительском уровне. Три футболистки имеют опыт выступлений на высоком уровне, в том числе и капитан команды Юджин Чеугоу из Камеруна. Руководит командой Сьюзан Вольпини, секретарь Ассоциации женщин Ватикана. «Папа Франциск многое сделал для женщин в Ватикане. Эта инициатива является продолжением его программы. У нас на протяжении 48 лет существует мужская футбольная команда, поэтому было правильно дать возможность женщинам, которые работают в Ватикане, заниматься спортом», — отметил представитель организации «Спорт в Ватикане» Данило Зеннаро.