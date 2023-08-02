Новый ректор в Латеранском университете

1 августа Папа Франциск направил послание архиепископу Альфонсо Амаранте, назначенному им на должность ректора Папского Латеранского университета. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец подчёркивает, что прелату необходимо завершить работу, начатую его предшественником мирянином Винченцо Буономо, то есть сделать Латеранский университет более сильным и гибким в выполнении своей основной задачи: «Провозглашать истину и радость Евангелия через исследования, размышления и академический труд».

«‘Университет Папы’ должен проникнуться этой миссией, осознавая свою особую близость к Преемнику Петра и его задачу утверждения братьев в этот исторический, церковный и культурный период».

В связи с этим Епископ Рима назначает на должность управляющего директора Сабрину Ди Майо: она будет помогать ректору «в административном и экономическом управлении, а также в разработке плана развития, который сделает Латеранский университет протагонистом церковной и гражданской университетской системы».

Монсеньору Альфонсо Амаранте будет помогать Высший координационный совет, учреждённый 21 августа 2021 г. рескриптом Папы Франциска: «В него будут включены квалифицированные представители Римской Курии и университетского мира, чтобы также институциональным образом выразить особую связь между Латеранским университетом и Апостольским Престолом».

Стараниями ректора, пишет Святейший Отец, Латеранский университет должен «вступить в процесс реорганизации римских Папских академических учреждений». Этот процесс начнётся 12 сентября этого года и будет координироваться ватиканским Департаментом по культуре и образованию. Ректор Латеранского университета призван внести свой «мудрый, благоразумный, креативный и смелый вклад в этот процесс», отмечает Папа Франциск и вверяет монсеньора Амаранте материнской опеке Пресвятой Девы Salus Populi Romani.