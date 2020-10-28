Новый храм при МГУ сможет вместить в себя тысячу человек

Новый храм при Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова сможет вместить одну тысячу прихожан. Об этом сообщили в финансово-хозяйственном управлении РПЦ.

При главном университете страны планируют построить храм в честь Кирилла и Мефодия. Высота церкви будет 46 метров.

У церкви будет два подземных этажа, в которых разместятся приходские помещения и духовный центр МГУ. Цоколь и парадные лестницы планируется облицевать гранитом, на фасадах разместятся мозаичные панно. Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Проект храма уже выполнили. Документацию отправили на согласование в Москомархитектуру и патриархию, передает Интерфакс.

Предполагается, что храм в честь Кирилла и Мефодия станет вторым для МГУ. До сих пор у студентов ведущего вуза России был только один храм — церковь Святой Татьяны на Большой Никитской, вновь открытая после «советского» перерыва 26 лет назад.



Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»