Новый антикоррупционный закон для ватиканских руководителей

«Верность в малом, согласно Писанию, связана с верностью во многом». Таковы первые слова нового апостольского послания motu proprio Папы Франциска о прозрачности, требуемой от руководителей всех уровней Святейшего Престола.

Согласно документу, все исполнители административных, судебных и контрольных функций в ватиканских структурах обязаны подписать специальную декларацию, заверяя, что в их отношении не выносились окончательные обвинительные приговоры, не ведутся уголовные процессы или расследования за коррупцию, мошенничество, терроризм, отмывание денег, злоупотребления несовершеннолетними и уклонение от уплаты налогов. Руководители также должны заявить, что они не хранят наличные деньги или инвестиции в странах с высоким риском отмывания денег или финансирования терроризма, на оффшорных счетах или в компаниях, которые действуют вопреки социальной доктрине Церкви.

Нововведения вносятся в Общий регламент Римской Курии, касаясь руководителей уровней C, C1, C2 и C3 – от кардиналов, возглавляющих департаменты, до зам.директоров с пятилетним контрактом. Все они должны будут подписать документ при вступлении в должность, а затем обновлять его каждые два года.

Секретариат по экономике может проводить проверки достоверности подписанных заявлений, а Святейший Престол – в случае ложных деклараций – будет вправе уволить работника и потребовать возмещения ущерба.

Кроме того, нововведение запрещает всем сотрудникам Римской Курии, Государства Града Ватикан и связанных с ними органов принимать в силу занимаемой должности «подарки или другие льготы» стоимостью более 40 евро.

Данные меры приняты вскоре после нового кодекса Папы Франциска о подрядах от 2020 года, в котором подчёркивается, что коррупция может проявляться в различных формах также в секторах, отличных от сферы контрактов и подрядов: «По этой причине правила и передовая практика на международном уровне предусматривают особые обязательства прозрачности для лиц, занимающих ключевые роли в государственном секторе, с целью предотвращения и борьбы в каждой сфере с конфликтами интересов, методами покровительства и коррупцией в целом». По этой причине Святейший Престол, присоединившийся к антикоррупционной конвенции ООН, «решил следовать передовой практике для предотвращения и противодействия» этому явлению в его различных формах.



Источник: Vatican News