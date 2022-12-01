Новым префектом Секретариата по экономике Ватикана стал мирянин

Папа Франциск назначил префектом ватиканского Секретариата по экономике испанского мирянина Максимино Кабальеро Ледо, крупного финансового специалиста, занимавшего должность генерального секретаря этого ведомства.

Как передает Vatican News со ссылкой на Зал печати, Святейший Отец принял отставку с поста префекта Секретариата по экономике, поданную о. Хуаном Антонио Герреро Альвесом по личным причинам, связанным со здоровьем. Решение вступит в силу с четверга 1 декабря 2022 года.

«Епископ Рима сердечно благодарит о. Герреро за преданность, проявленную им в служении Святейшему Престолу, – говорится в коммюнике. – О. Герреро сумел навести порядок в экономике, проведя интенсивную и ответственную работу, принёсшую много плодов. Святейший Отец заверяет его в своих молитвах. Папа Франциск назначил д-ра Максимино Кабальеро Ледо, в настоящее время генерального секретаря, префектом Секретариата по экономике».

Максимино Ледо родился в Мериде (Испания) в 1959 году. 33 года состоит в браке, отец двоих детей, свою профессиональную деятельность он посвятил сфере финансов. Защитил научную степень на экономическом факультете Автономного университета Мадрида, продолжил образование в бизнес-школе IESE в Барселоне. В течение двадцати лет возглавлял финансовые отделы в нескольких европейских странах, на Ближнем Востоке и в Африке. В 2007 году он переехал со своей семьей в США; занимал высокие должности в крупной медицинской компании Baxter Healthcare Inc., руководил международными проектами. Согласившись на предложение префекта ватиканского Секретариата по экономике, Максимино Кабальеро Ледо уволился с занимаемой должности в США и вместе с супругой переехал в Рим; к новой работе в качестве секретаря Секретариата по экономике Ватикана он приступил во второй половине августа 2020 года.

Ранее в интервью Vatican News господин Ледо отметил: «Часто можно услышать, что Церковь – это дело священников и монахинь, а все остальные — только зрители. Однако перед мирянами стоит очень важная задача, которую они должны выполнять внутри Церкви. Все мы – члены одного тела, и у каждого есть своя миссия. Для меня лично, – подчеркнул Максимино Кабальеро Ледо, – сотрудничество со Святейшим Престолом в служении Папе Римскому – это честь и большая ответственность. Мои ‘таланты’ – это опыт и работа, и я надеюсь, что через них смогу внести свой вклад, трудясь над экономической прозрачностью Святейшего Престола».