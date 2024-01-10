Новые насельницы монастыря Mater Ecclesiae в Ватикане

3 января в Ватикан прибыли новые насельницы монастыря Mater Ecclesiae, где провёл последние годы жизни Папа Бенедикт XVI. Об этом сообщает русская служба Vatican News.

Сестер-бенедиктинок из аббатства Святой Схоластики в аргентинском городе Виктория встретил в аэропорту кардинал Фернандо Вергес Альсага, президент Губернаторства Града Ватикан. Монахини приехали в сопровождении аббатисы по приглашению Папы Франциска, которое они получили 1 октября прошлого года.

С приездом бенедиктинок монастырь Mater Ecclesiae вновь стал созерцательным, как постановил Папа Иоанн Павел II в 1994 году, учреждая обитель на территории города-государства. Согласно намерению Папы Войтылы, монастырь должен был поддерживать Святейшего Отца в повседневной заботе обо всей Церкви посредством молитвенного служения, поклонение Пресвятым Дарам, хвалы и покаяния, в безмолвии и уединении. Каждые пять лет сестры из разных орденов сменяли друг друга, и последние из них оставили Ватикан в 2012 году, когда начались работы по реставрации монастыря.

После отречения от Папского Престола Бенедикт XVI выразил желание уединиться в этой обители, куда переехал из Кастель Гандольфо 2 мая 2013 года и где проживал до своей кончины, наступившей 31 декабря 2022 года. Вместе с ним в монастыре проживали четыре сестры из Memores Domini, общины для посвященных Богу мирян, которая принадлежит к движению Comunione e Liberazione, и особый секретарь Папы Бенедикта монсеньор Георг Генсвайн. Он оставался в монастыре до своего переезда в родную епархию Фрайбурга 1 июля 2022 года.

2 января монсеньора Генсвайна и сестер из Memores Domini Папа Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце.



(На фото — монахини у грота Лурдской Богоматери в Ватикане)