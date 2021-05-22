Новшества Синода: всё начинается с поместных Церквей

В начале октября этого года с торжественных богослужений Папы Франциска начнётся трёхлетний синодальный путь, разделённый на три этапа: епархиальный, континентальный и вселенский; после консультаций и размышлений он завершится ассамблеей в Риме в октябре 2023 года.

«Один слушает других; и все внимают Святому Духу». Чтобы сделать конкретной и зримой соборность, к которой Папа Франциск призывал уже с начала своего понтификата, следующий Синод епископов, запланированный на октябрь 2023 года, будет проходить не только в Ватикане, но и в каждой поместной Церкви на пяти континентах. Трёхлетний путь будет разделён на три этапа: епархиальный, континентальный и вселенский.

Единый соборный процесс

О соборном пути, утверждённом Папой Франциском, говорится в документе Генерального секретариата Синода: «Целостный соборный процесс будет реализован подлинным образом лишь в том случае, если в него будут вовлечены поместные Церкви. Подлинное участие поместных Церквей сможет осуществиться лишь в том случае, если будут также задействованы промежуточные органы соборности, то есть синоды Восточных Католических Церквей, советы и ассамблеи Церквей sui juris и епископские конференции на уровне стран, регионов и континентов».

Впервые Синод будет децентрализован

Впервые в истории Синод – учреждённый Папой Павлом VI для продолжения коллегиального опыта Второго Ватиканского собора – будет походить «децентрализованным» образом. Именно отмечая 50-летие учреждения Синода, в октябре 2015 года Папа Франциск выразил желание совместного пути «мирян, пастырей и Епископа Рима».

Папа торжественно откроет Синод в Ватикане

Синодальный путь торжественно откроется в Ватикане 9 и 10 октября этого года в присутствии Папы Римского: после встреч и размышлений последуют молебен и Божественная литургия.

Епархиальный этап: опрос и участие Народа Божьего

Поместные Церкви начнут свой путь в воскресенье 17 октября под председательством епархиального епископа. Целью этого начального этапа является опрос Народа Божьего, поэтому секретариат Синода направит подготовительный документ, сопровождаемый анкетой и путеводителем с предложениями по проведению опросов в каждой поместной Церкви. Этот же документ будет направлен в департаменты Римской Курии, союзы настоятелей и генеральных настоятелей, союзы или федерации богопосвящённой жизни, в международные движения мирян, университеты или богословские факультеты.

Каждый епархиальный епископ до октября 2021 года назначит в своей Церкви ответственное лицо в качестве ориентира и связующего звена с епископской конференцией, которая, в свою очередь, назначит ответственного или группу сотрудников для связи с Генеральным секретариатом Синода. Кульминацией епархиального пути распознания станет «предсинодальное совещание», результаты которого будут направлены в собственную епископскую конференцию. Епископы соберутся на ассамблею для распознавания, составят итоговую сводку и к апрелю 2022 года направят её в Генеральный секретариат Синода. После получения материалов будет составлен первый Instrumentum laboris, который будет опубликован в сентябре 2022 года и разослан в поместные Церкви.

Континентальная фаза: диалог и размышление

Затем начнётся вторая фаза, континентальная, запланированная на период с сентября 2022 года по март 2023 года; её целью станет обсуждение Instrumentum laboris. В конце работ будет составлен итоговый документ: в марте 2023 года он будет направлен в Генеральный секретариат, который приступит к разработке второго документа Instrumentum laboris. Его публикация запланирована на июнь 2023 года.

Вселенский этап: епископы всего мира в Риме

Синодальный маршрут завершится в октябре 2023 года в Риме ассамблей епископов в соответствии с процедурами, установленными конституцией Episcopalis communio.

Сальваторе Чернуцио

Источник: Vatican News