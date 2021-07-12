Новости о состоянии Папы Франциска после операции

Согласно последним заявлениям Зала печати Св. Престола, Папа Франциск завершил послеоперационное восстановление, но останется в больнице еще на несколько дней для оптимизации лечебных и реабилитационных мероприятий.

В воскресенье, перед прочтением молитвы «Ангел Господень», Папа пожелал встретиться с маленькими пациентами близлежащего детского онкологического отделения и с их родителями. Именно они сопроводили Папу на балкон, с которого он приветствовал верных по случаю полуденной молитвы «Ангел Господень».

Затем Папа побеседовал с медицинским персоналом и с больными, находившимися на том же этаже.

Во второй половине дня Святейший Отец совершил Мессу в часовне – в ней участвовали те, кто помогают Папе в эти дни, — и произнес несколько слов о спорте и его ценностях, о способности спортсменов принимать любой результат, в том числе и поражение: «Только так, перед жизненными трудностями, возможно всегда вступать в игру, бороться не сдаваясь, с надеждой и доверием».



Источник: Vatican News