Новосибирские католики отпраздновали Рождество Христово по юлианскому календарю (+ ФОТО)

Новосибирские католики отпраздновали Рождество Христово по юлианскому календарю (+ ФОТО)

Январь 07, 2025

7 января 2025 года в нижнем храме Кафедрального собора Преображения Господня сразу две общины новосибирских католиков – восточной и западной традиции – встретили  Господа и Спаса нашего Иисуса Христа по юлианскому календарю.

На Божественной Литургии святителя Иоанна Златоуста предстоял Ординарий для католиков византийского обряда в Российской Федерации епископ .

Преосвященному Владыке сослужил иерей – настоятель приходов Блаженных Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии (в Новосибирске) и Святого Иоанна Златоуста (в Новокузнецке).

Стоит отметить, что накануне вечером – в Сочельник 6 января – отец Илья успел совершить праздничное богослужение в своём основном приходе, находящемся в южной столице Кузбасса. А затем ночным поездом прибыл в Сибирскую столицу – прямо к главной рождественской службе 7 января. Утренняя Литургия собрала необычно большое, по сравнению с прошлыми годами, число участников: в нынешнем году к своим собратьям греко-католикам добавились и верные римо-католики – не в последнюю очередь благодаря активности и сердечному участию настоятеля прихода Кафедрального собора о. Кшиштофа Корольчука SJ. Для самого отца Кшиштофа эта череда рождественских праздников в соборе стала первой после недавнего вступления в должность прошлым летом (кстати, до этого нового назначения он был предшественником о. Ильи, неся служение настоятеля в новокузнецком приходе св. Иоанна Златоуста).

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В богослужении Восточной Церкви византийской традиции Рождество Христово имеет значительные отличия от прочих двунадесятых праздников. Как известно, Рождеству всегда предшествует 40-дневный Рождественский пост.

Согласно Типикону (богослужебному уставу), праздник Рождества, как и Богоявление, в отличие от прочих двунадесятых праздников, имеет пять дней предпразднства. Такая продолжительная подготовка к празднику свидетельствует об особой важности для жизни христиан того события, которое отмечает Церковь в этот день. В богослужебных текстах служб предпразднства содержатся призывы к молящимся устремить свой взор к Вифлеему и, очистив свои грехи, с чистым сердцем взирать на Деву Марию, «ищущую родити в вертепе всех Господа и Бога нашего». Христиане призываются к тому, чтобы также и они были свидетелями тайны Воплощения Бога-Слова. Каноны предпразднства составлены по образцу канонов Страстной Седмицы. В них Богомладенцу противопоставляется царь Ирод и его советники, занимающие в службах предпразднства такое же место, как Иуда и соборище иудейское в службах Страстной Седмицы. Канон последнего дня предпразднства, 6 января (24 декабря по ст. стилю), составлен по образцу канона Великой Субботы. Его главная мысль — плод Божества на земле, а именно — соединение земного с небесным.

Последний день предпразднства именуется Навечерием Рождества Христова, или Рождественским сочельником. В богослужебных текстах этого дня скорбные мотивы и призывы к достойной встрече родившегося Спасителя постепенно сменяются радостью и ликованием по поводу рождающегося Спасителя. Если службы предпразднства раскрывают тайну воплощения Бога, то в Навечерие внимание обращается уже на земные обстоятельства этого события: говорится о времени и месте, когда оно должно совершиться, а также упоминаются все его участники — Дева Мария и Иосиф Обручник, и пастухи. Евангельские чтения охватывают промежуток от явления ангела во сне Иосифу до возвращения младенца Иисуса вместе с семьёй из Египта.

В сам праздник обычно совершается Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста; но если праздник выпадает на воскресенье (как это было в прошлом году) или понедельник, — то служится Литургия свт. Василия Великого, так как Литургия Иоанна Златоуста уже совершалась накануне.

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Тропарь Рождества

Главный гимн Рождества в Восточной Церкви – это тропарь Праздника, который датируют IV веком. Его поют во время рождественского и еще несколько дней спустя – вплоть до 13 января. Во время рождественской службы он исполняется несколько раз, и хору подпевает весь храм.

Этот гимн говорит о познании Бога человеком. Пути к этому познанию могут быть разными – в том числе через научное исследование звезд, как это произошло с волхвами. А именование Христа «Солнцем правды» указывает на Спасителя как на Источник жизни и света, чистоты и праведности.

Тропарь Рождества Христова, глас 4:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш, возсия́ ми́рови све́т ра́зума, в не́м бо звезда́м служа́щии звездо́ю уча́хуся Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды, и Тебе́ ве́дети с высоты́ Восто́ка. Го́споди, сла́ва Тебе́.

Русский перевод:

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!


Кондак Рождества

В рождественские дни в храме исполняется особый кондак, гимн – «Дева днесь Пресущественнаго раждает». Он был написан святым Романом Сладкопевцем в начале VI века. Как гласит предание, святой Роман в юности не имел музыкального слуха и певческого голоса, за что подвергался насмешкам собратьев по церковному хору. Но однажды во время рождественского богослужения он обратился к Пресвятой Богородице со слезами и молитвой, чтобы научиться петь. После молитвы он задремал и видел во сне Божию Матерь. А когда Роман проснулся, то вышел на середину храма, чего никто от него не ожидал, и стал вдохновенно петь сочиненный им гимн «Дева днесь». До сих пор эта молитва считается одной из вершин церковной поэзии.

Кондак Рождества Христова, глас 3:

Де́ва дне́сь Пресу́щественнаго ражда́ет, и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит. Ангели с па́стырьми славосло́вят, волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют: на́с бо ра́ди роди́ся Oтроча́ Мла́до, Преве́чный Бо́г.

Русский перевод:

Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами славословят, волхвы же со звездою путешествуют, ибо ради нас родилось Дитя младое, Предвечный Бог.

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В этом году на Рождественской Литургии было много причастников, что весьма отрадно, ведь и сам праздник Рождества Христова – это великое воспоминание божественного замысла Господа прежде стать Причастным нашему человеческому естеству, то есть реально Приобщиться каждому из нас (на что особо обратил внимание в своей проповеди отец Илья).

А в конце службы Ординарий российских греко-католиков преподал верным особое праздничное благословение и ещё раз поздравил общину с Рождеством Христовым, отметив, что это, пожалуй, самое светлое время не только для детей, но и для взрослых. Часто перед концертами, которые регулярно проходят под сводами нашего кафедрального собора, приходящие люди останавливаются в церковном дворе и в тишине созерцают нарядную Ель и устроенный здесь же . Удивительно, что люди, которые даже не знают, их не учили, что можно созерцать в молитве, интуитивно это делают. Да и мы сами любим сидеть в молчаливой молитве перед Рождественскими яслями. И не раз в это время особой теплотой загорается наше сердце, а у кого-то на глазах выступают слёзы умиления. Наверное, в этот период мы имеем действительную возможность почувствовать особую близость Нашего Бога – как ни в какое другое время. Будем же это ценить! Владыка Иосиф поблагодарил всех, кто готовил праздничную службу: сослужил, помогал пением, чтением, организацией. И также сердечно приветствовал всех тех, кто нашел возможность приехать на праздник и разделить его радость с общиной.

После общей фотографии на память ещё имела место организованная членами общины братская праздничная трапеза для всех участников, во время которой прозвучали традиционные рождественские .

Со светлым праздником Рождества Христова! Христос рождается! Славьте Его!

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