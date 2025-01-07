Новосибирские католики отпраздновали Рождество Христово по юлианскому календарю (+ ФОТО)

7 января 2025 года в нижнем храме Кафедрального собора Преображения Господня сразу две общины новосибирских католиков – восточной и западной традиции – встретили Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа по юлианскому календарю.

На Божественной Литургии святителя Иоанна Златоуста предстоял Ординарий для католиков византийского обряда в Российской Федерации епископ Иосиф Верт.

Преосвященному Владыке сослужил иерей Илья Астапов – настоятель приходов Блаженных Преподобномучениц Олимпии и Лаврентии (в Новосибирске) и Святого Иоанна Златоуста (в Новокузнецке).

Стоит отметить, что накануне вечером – в Сочельник 6 января – отец Илья успел совершить праздничное богослужение в своём основном приходе, находящемся в южной столице Кузбасса. А затем ночным поездом прибыл в Сибирскую столицу – прямо к главной рождественской службе 7 января. Утренняя Литургия собрала необычно большое, по сравнению с прошлыми годами, число участников: в нынешнем году к своим собратьям греко-католикам добавились и верные римо-католики – не в последнюю очередь благодаря активности и сердечному участию настоятеля прихода Кафедрального собора о. Кшиштофа Корольчука SJ. Для самого отца Кшиштофа эта череда рождественских праздников в соборе стала первой после недавнего вступления в должность прошлым летом (кстати, до этого нового назначения он был предшественником о. Ильи, неся служение настоятеля в новокузнецком приходе св. Иоанна Златоуста).

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В богослужении Восточной Церкви византийской традиции Рождество Христово имеет значительные отличия от прочих двунадесятых праздников. Как известно, Рождеству всегда предшествует 40-дневный Рождественский пост.

Согласно Типикону (богослужебному уставу), праздник Рождества, как и Богоявление, в отличие от прочих двунадесятых праздников, имеет пять дней предпразднства. Такая продолжительная подготовка к празднику свидетельствует об особой важности для жизни христиан того события, которое отмечает Церковь в этот день. В богослужебных текстах служб предпразднства содержатся призывы к молящимся устремить свой взор к Вифлеему и, очистив свои грехи, с чистым сердцем взирать на Деву Марию, «ищущую родити в вертепе всех Господа и Бога нашего». Христиане призываются к тому, чтобы также и они были свидетелями тайны Воплощения Бога-Слова. Каноны предпразднства составлены по образцу канонов Страстной Седмицы. В них Богомладенцу противопоставляется царь Ирод и его советники, занимающие в службах предпразднства такое же место, как Иуда и соборище иудейское в службах Страстной Седмицы. Канон последнего дня предпразднства, 6 января (24 декабря по ст. стилю), составлен по образцу канона Великой Субботы. Его главная мысль — плод Божества на земле, а именно — соединение земного с небесным.

Последний день предпразднства именуется Навечерием Рождества Христова, или Рождественским сочельником. В богослужебных текстах этого дня скорбные мотивы и призывы к достойной встрече родившегося Спасителя постепенно сменяются радостью и ликованием по поводу рождающегося Спасителя. Если службы предпразднства раскрывают тайну воплощения Бога, то в Навечерие внимание обращается уже на земные обстоятельства этого события: говорится о времени и месте, когда оно должно совершиться, а также упоминаются все его участники — Дева Мария и Иосиф Обручник, волхвы и пастухи. Евангельские чтения охватывают промежуток от явления ангела во сне Иосифу до возвращения младенца Иисуса вместе с семьёй из Египта.

В сам праздник обычно совершается Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста; но если праздник выпадает на воскресенье (как это было в прошлом году) или понедельник, — то служится Литургия свт. Василия Великого, так как Литургия Иоанна Златоуста уже совершалась накануне.

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Тропарь Рождества

Главный гимн Рождества в Восточной Церкви – это тропарь Праздника, который датируют IV веком. Его поют во время рождественского богослужения и еще несколько дней спустя – вплоть до 13 января. Во время рождественской службы он исполняется несколько раз, и хору подпевает весь храм.

Этот гимн говорит о познании Бога человеком. Пути к этому познанию могут быть разными – в том числе через научное исследование звезд, как это произошло с волхвами. А именование Христа «Солнцем правды» указывает на Спасителя как на Источник жизни и света, чистоты и праведности.

Тропарь Рождества Христова, глас 4:

Рождество́ Твое́, Христе́ Бо́же наш, возсия́ ми́рови све́т ра́зума, в не́м бо звезда́м служа́щии звездо́ю уча́хуся Тебе́ кла́нятися, Со́лнцу Пра́вды, и Тебе́ ве́дети с высоты́ Восто́ка. Го́споди, сла́ва Тебе́.

Русский перевод:

Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания, ибо через него звездам служащие звездою были научаемы Тебе поклоняться, Солнцу правды, и знать Тебя, с высоты Восходящее Светило. Господи, слава Тебе!



Кондак Рождества

В рождественские дни в храме исполняется особый кондак, гимн – «Дева днесь Пресущественнаго раждает». Он был написан святым Романом Сладкопевцем в начале VI века. Как гласит предание, святой Роман в юности не имел музыкального слуха и певческого голоса, за что подвергался насмешкам собратьев по церковному хору. Но однажды во время рождественского богослужения он обратился к Пресвятой Богородице со слезами и молитвой, чтобы научиться петь. После молитвы он задремал и видел во сне Божию Матерь. А когда Роман проснулся, то вышел на середину храма, чего никто от него не ожидал, и стал вдохновенно петь сочиненный им гимн «Дева днесь». До сих пор эта молитва считается одной из вершин церковной поэзии.

Кондак Рождества Христова, глас 3:

Де́ва дне́сь Пресу́щественнаго ражда́ет, и земля́ верте́п Непристу́пному прино́сит. Ангели с па́стырьми славосло́вят, волсви́ же со звездо́ю путеше́ствуют: на́с бо ра́ди роди́ся Oтроча́ Мла́до, Преве́чный Бо́г.

Русский перевод:

Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру Неприступному приносит; Ангелы с пастухами славословят, волхвы же со звездою путешествуют, ибо ради нас родилось Дитя младое, Предвечный Бог.

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В этом году на Рождественской Литургии было много причастников, что весьма отрадно, ведь и сам праздник Рождества Христова – это великое воспоминание божественного замысла Господа прежде стать Причастным нашему человеческому естеству, то есть реально Приобщиться каждому из нас (на что особо обратил внимание в своей проповеди отец Илья).

А в конце службы Ординарий российских греко-католиков преподал верным особое праздничное благословение и ещё раз поздравил общину с Рождеством Христовым, отметив, что это, пожалуй, самое светлое время не только для детей, но и для взрослых. Часто перед концертами, которые регулярно проходят под сводами нашего кафедрального собора, приходящие люди останавливаются в церковном дворе и в тишине созерцают нарядную Ель и устроенный здесь же Вертеп. Удивительно, что люди, которые даже не знают, их не учили, что можно созерцать в молитве, интуитивно это делают. Да и мы сами любим сидеть в молчаливой молитве перед Рождественскими яслями. И не раз в это время особой теплотой загорается наше сердце, а у кого-то на глазах выступают слёзы умиления. Наверное, в этот период мы имеем действительную возможность почувствовать особую близость Нашего Бога – как ни в какое другое время. Будем же это ценить! Владыка Иосиф поблагодарил всех, кто готовил праздничную службу: сослужил, помогал пением, чтением, организацией. И также сердечно приветствовал всех тех, кто нашел возможность приехать на праздник и разделить его радость с общиной.

После общей фотографии на память ещё имела место организованная членами общины братская праздничная трапеза для всех участников, во время которой прозвучали традиционные рождественские колядки.

Со светлым праздником Рождества Христова! Христос рождается! Славьте Его!