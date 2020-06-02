Новоназначенный Апостольский нунций в Российской Федерации обратился с письмом к Преосвященному Владыке Иосифу Верту

Скачать в формате .pdf: Письмо Апостольского нунция Владыке Иосифу Верту

Бразилиа, 2 июня 2020 г.

Ваше Преосвященство!

Вослед объявлению о моем назначении Апостольским Нунцием в Российской Федерации, желаю передать Вашему Преосвященству свои сердечные приветствия и отныне препоручить Вашим молитвам миссию, которую Святой Отец пожелал мне доверить.

Рассматриваю это назначение как дар Бога, к Которому обращаю свою сыновнюю благодарность, за то, что подает мне возможность познать новые реальности, церковные и социальные, которые, несомненно, обогатят мой духовный и человеческий багаж, помимо того, что позволят прожить новый священнический опыт вместе с общинами, которые уже стали мне дороги.

В то же время я чувствую тяжесть ответственности, возложенной на меня, но я верую в Божью благодать и уверен в сотрудничестве Вашего Преосвященства и Преосвященных Ординариев этой Епископской Конференции.

Таким образом я надеюсь, насколько позволит Covid 19, иметь возможность прибыть в Москву как можно раньше, но уже сейчас желаю уверить Вас в своей полной расположенности – и подтвердить то же со стороны Апостольской Нунциатуры – работать в тесном и братском единстве с Вашим Преосвященством и с Иерархией Церкви в Российской Федерации, частью которой я себя уже чувствую.

В ожидании возможности встретить Вас лично, пользуюсь случаем, чтобы передать Вашему Преосвященству, священникам, монашествующим и церковным общинам, препорученным Вашим пастырским заботам, свои искренние и братские приветствия во Христе Иисусе.

+ Джованни Д’Аниелло

Апостольский Нунций

_____________________________________

Его Преосвященство Епископ Иосиф Верт

Ординарий Преображенской Епархии

НОВОСИБИРСК