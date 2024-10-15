Новокузнецкие католики отпраздновали 20-летие начала строительства своего храма

В воскресенье 13 октября прихожане сразу двух католических общин в г. Новокузнецке — латинского и византийского обрядов — отпраздновали двадцатую годовщину с момента начала строительства своего общего храма.

Вообще в России есть только один — зато уникальный! — католический храм, посвященный святому Иоанну Златоусту.

В нем по-братски и по-соседски вместе живут греко- и римо-католики. Эта красивейшая, воздвигнутая в восточном стиле, церковь была построена в южной столице Кузбасса и сегодня является архитектурной достопримечательностью крупного индустриального города.

Историческим ядром новокузнецкой католической общины были верующие немецкого (римо-католики) и украинского (греко-католики) происхождения. С конца 50-х годов XX века верующие собирались на частных квартирах. С 1959 года нелегальные богослужения на квартирах проводил священник Василий Рудка, живший в Прокопьевске и посещавший Новокузнецк. С 1982 года местом собрания католической общины города стал дом на улице Гжельская в Орджоникидзевском районе. Подпольные богослужения там проводил священник византийского обряда из ордена редемптористов Ярослав Сподар.

В 1993 году католический приход Новокузнецка вышел из подполья и был официально зарегистрирован. В 1998 году администратором новокузнецкого прихода был назначен священник-биритуалист Алексей Баранников. В 1999 году началась подготовка и согласование необходимой для строительства храма документации, в 2004 году началось строительство, продолжавшееся три года.

Храм был построен в восточном византийском стиле, но с элементами западной церковной архитектуры. 14 октября 2007 года — на праздник Покрова Пресвятой Богородицы — он был освящён. Церемонию освящения храма совершил Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт.

Наверное промыслительно, что практически с самого начала в одной общине Новокузнецка соединились католики обоих обрядов. Как будто слова самого святого Цареградского Архиепископа нашли здесь свое подтверждение: «Человеколюбец Бог наш, желая соединить всех взаимными узами, возлюбленные, вложил в дела человеческие такой закон, что польза одного непременно соединяется с пользой другого».

Да будет так и впредь, да благословит обе общины Господь Бог наш!

Поздравляем прихожан и нынешнего настоятеля храма священника Илью Астапова!



По материалам ВК-паблика «Католики Новокузнецка»