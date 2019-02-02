Новое назначение на Украине

Святейший Отец назначил Его Преосвященство монс. Станислава Широкорадюка вспомогательным епископом с особыми полномочиями для Одесско-Симферопольской епархии, переместив его с кафедры Харьковско-Запорожской епархии. Одновременно Папа назначил монс. Широкорадюка апостольским администратором вакантной кафедры Харьковско-Запорожской епархии.

Монс. Станислав Широкорадюк родился в 1953 году в Хмельницкой области, в 1980-м году начал подготовку к священству в Высшей духовной семинарии в Риге. Тогда же он вступил в новициат Ордена Меньших братьев. Был рукоположен во священники в 1984 году и принес вечные обеты в 1988-м.

Служил приходским настоятелем в Полонном (епархия Каменец-Подольска), в 1994 году был назначен вспомогательным епископом Житомира. Хиротонисан во епископы 6 января 1995 года. С 1996 по 2016 год был директором национального отделения «Caritas-Spes», с 2012 по 2014 г. занимал также должность апостольского администратора вакантной кафедры Луцкой епархии.

12 апреля 2014 года Папа назначил монс. Широкорадюка епископом Харьковско-Запорожской епархии.



Источник: Vatican News