В Нигерии убит один из похищенных священников

Священник Джон Марк Чейтнум, похищенный на прошлой неделе в нигерийском штате Кадуна, был убит похитителями, в то время как священнику Донатусу Клеопасу, похищенному вместе с ним, удалось бежать. Эти новости подтвердил канцлер епархии Кафанчан отец Эммануэль Учечукву Около, передает русская служба Vatican News.

В официальном сообщении епархии канцлер от имени всей паствы выражает глубокую скорбь и провозглашает двухдневный траур, обращаясь ко всем верным с просьбой молиться о новопреставленном и об утешении для его родных. О. Учечукву Около призывает также воздерживаться от всяких проявлений самосуда.

Отец Чейтнум был настоятелем прихода Святого Иакова в Фори, директором епархиальной пресс-службы, а также президентом Христианского объединения Нигерии. Он был похищен, вместе с отцом Клеопасом, 15 июля и убит в тот же день, однако его тело было обнаружено только вчера. Нападение на пресвитеров произошло в то время, когда они находились в приходского доме церкви Христа Царя в Ядин-Гару.

Погребение отца Чейтнума состоится в четверг 21 июля в 10 часов утра в кафедральном соборе Святого Петра в Кафанчане.