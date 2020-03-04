Нигерия: католические епископы провели акцию протеста против экстремизма

Католические епископы Нигерии провели 1 марта в столице страны Абудже демонстрацию против роста экстремистского насилия в стране, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на сайт международного фонда «Помощь Церкви в нужде».

В демонстрации, несмотря на сильный дождь, приняли участие несколько сотен человек, в том числе епископы, священники, монахини и простые верующие. «Мы протестуем против жестоких убийств нигерийцев руками ‘Боко Харам’ и пастухов-террористов. Мы собрались здесь, чтобы оплакать убитых террористами женщин, детей, младенцев и мужчин», – заявил на акции протеста архиепископ Августин Акубезе, председатель Конференции епископов Нигерии. По словам иерарха, несмотря на заверения нигерийских властей, будто группировка «Боко Харам» «практически разгромлена», ее боевики продолжают безнаказанно совершать нападения на людей.

Джихадистская группировка «Боко Харам», также известная как «Западноафриканская провинция исламского государства» (ИГ запрещено на территории РФ – прим. ред.), совершает всё более частые и жестокие нападения на жителей Нигерии, и всё чаще ее жертвами становятся христиане. Как сообщалось ранее, в конце февраля более сотни боевиков «Боко Харам» напали на город Гаркида на северо-востоке страны, где они совершили грабежи, поджоги частных домов и храмов – в общей сложности в городе были сожжены пять христианских церквей. Христиане также нередко становятся жертвами вооруженных представителей народности фулани и бандитов, которые похищают людей ради выкупа. «Было уже слишком много массовых похорон. Слишком много захватов в заложники школьников, путешественников, нападений на дома, на места молитвы – церкви и мечети, на семинарии…», – заявил во время акции протеста в Абудже архиепископ Акубезе.