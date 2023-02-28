Нидерланды: 20 лет легальной эвтаназии привели к изменению мышления у людей

По словам епископа Амстердама Йоханнеса Хендрикса, результат 20-летней легальной эвтаназии в Нидерландах заключается не только в количестве смертей, но и в изменениях сознания людей, смирившихся со смертью по своей воле.

Иерарх признался, что сегодня почти у каждого в стране есть близкий человек, родственник или друг, который так закончил свою жизнь. Он добавил, что в чем-то эвтаназия похожа на аборт, она вызывает такие же глубокие изменения в психике, дает ощущение возможности получить все, что хочешь и когда хочешь, даже смерть.

Между тем, настоящая проблема эвтаназии — одиночество. Именно она лишает жизнь смысла, и когда приходит болезнь, люди не хотят обременять других. Именно поэтому многие чувствуют себя лучше, когда их переводят в интернат или дом престарелых, ведь они не одни и могут рассчитывать на посещение родственников.

В интервью итальянскому изданию Avvenire иерарх признался, что менталитет эвтаназии неуклонно укрепляется. В парламент Нидерландов внесены два законопроекта о распространении применения эвтаназии на самых маленьких детей, посокльку сегодня эта процедура разрешена только с 13 лет, а также на лиц старше 75 лет, не страдающих никакими неизлечимыми заболеваниями и не находящихся на исходе жизни, но просто чувствующих усталость.

«Не исключено, что законы будут приняты. Я знаю, это печально, но таковы факты. Индивидуализм в нашем обществе слишком силен. И на политическом уровне сильной оппозиции здесь не будет», — отметил епископ Хендрикс.

Он заверил, что Церковь в Нидерландах стремится противостоять легализации эвтаназии. Серьезных успехов на этом поприще добился кардинал Виллем Эйк, который сам является врачом и специалистом в области биоэтики. Однако католичество в стране уже утратило свое былое влияние. Только 45 процентов голландцев считают себя религиозными, и только 2 процента католиков регулярно ходят в церковь.

Высокий уровень самоубийств также свидетельствует о духовном состоянии народа. По статистике каждый день пять человек сводят счеты с жизнью. К этому следует добавить 189 самоубийств, которые совершаются каждый день с легальной посторонней помощью.

Нидерланды нуждаются в религиозном возрождении, признал амстердамский епископ.



По материалам Vatican News