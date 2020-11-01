Неизвестный тяжело ранил православного священника близ церкви в Лионе

В субботу вечером в Лионе греческий православный священник получил огнестрельное ранение, сообщают мировые СМИ.

Настоятель церкви Благовещения во французском городе Лион стал жертвой теракта. Во субботу, около 16.00, когда священнослужитель запирал ворота храма, к нему подбежал неизвестный, произвел два выстрела в упор и скрылся.

Священник госпитализирован в тяжелом состоянии с ранениями области живота. Он успел сказать, что не знает нападавшего.

По неподтвержденным данным, нападавший во время стрельбы выкрикнул «Аллаху Акбар». Возраст и национальность террориста до сих пор неизвестны.

Ранение священника — достаточно тяжелое: две пули попали ему в печень, сообщают французские СМИ. Пострадавший госпитализирован.

Священнику по имени Николас К. 52 года. Он отец троих детей. При оказании ему медицинской помощи он успел сказать, что не знает напавшего на него человека.

Прокурор Лиона Николя Жаке позднее объявил о задержании подозреваемого в стрельбе у церкви, передало AFP. «Человек, который мог бы соответствовать показаниям, представленным первыми свидетелями, взят под стражу», — отметил Жаке добавив, что подозреваемый не имел при себе оружия на момент задержания. «Продолжается проверка относительно его возможной причастности», — добавил прокурор.

Согласно информации газеты Figaro, прокуратура возбудила дело о покушении на убийство и находится на связи с Национальной антитеррористической прокуратурой.

Ранее на этой неделе вооруженный ножом тунисец убил трех человек в церкви в Ницце. После этого власти ввели по всей стране специальный режим по борьбе против терроризма.