Неделя молитв о единстве христиан проходит в Томске (ФОТО + ВИДЕО)

В рамках Недели молитв о единстве христиан, которая проходит с 18 по 25 января, в Томске были организованы два экуменических мероприятия, сообщила «Сибирской католической газете» представительница прихода Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария Алина Багинская.

В пятницу 19 января в приходском доме томской католической общины состоялись «Христианские колядки». Были приглашены представители всех христианских конфессий города, чтобы вместе в песнях славить Бога. В приходе организовалась группа волонтёров, которая приготовила всё к чаепитию. Всего в этом мероприятии приняли участие 60 человек.

А в воскресенье 21 января в храме Покрова Пресвятой Богородицы царицы Святого Розария прошла общая молитва для всех христиан Томска: православных, баптистов, представителей протестантских церквей, лютеран, католиков. На этом большом экуменическом событии присутствовали 15 священнослужителей различных христианских конфессий и деноминаций.

За богослужением в «смешанном» хоре пело 30 человек, что было очень впечатляюще и прекрасно. Помимо этого в самом храме находилось более 100 человек.

После полуторачасовой молитвы состоялось традиционное чаепитие в приходском доме, где у всех была возможность свободного дружеского общения.

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