«Не хорошо быть человеку одному». Под Новосибирском прошла очередная Встреча семей

Со 2 по 4 ноября 2024 г. в поселке Мочище под Новосибирском проходила очередная Епархиальная встреча семей под девизом «Не хорошо быть человеку одному».

Встреча открылась исполнением специальной песни-гимна, которая затем регулярно звучала на протяжении всех трёх дней мероприятия, а в конце она была представлена ещё и в особом танцевальном варианте детьми-участниками. Такой интересный приём помог скрепить дух и общность собравшихся вместе гостей.

Ежедневно, пока сёстры-монахини занимались детьми, взрослые семейные пары могли посетить семинары и упражнения.

А программа мероприятия была очень разнообразной, она включала в себя:

— Вечер знакомств, деление своими мечтами.

— Доклад Елены Едуш «Грани одиночества», после которого участники делились своими мыслями в группах.

— Доклад сестры Юлианы Гостковской SSpS «Не хорошо быть человеку одному», побуждающий задуматься мужчин и женщин о своих предназначениях друг другу.

— Совместные молитвы, богослужения, ночную адорацию.

— Доклад священника Марэка Ящковского для семей.

— Деление семейных пар полезными рассказами о своей жизни, обмен личным опытом.

«Лично для меня подобные встречи – это возможность увидеть, что ты не один со своими проблемами, что все семьи плюс-минус похожи, проходят такой же путь сложностей и радостей как и ты. Мы говорили об одиночестве в семье, которое бывает в разной степени у каждого человека. Эта тема не должна быть табуирована, а наоборот, должна подниматься и будоражить. Спасибо огромное всем организаторам», — поделился один из участников встречи.

Все участники уезжали с чувством того, что такие встречи не только полезны для проведения в Епархии, но также важны для единения семей со схожими ценностями и взглядами на жизнь.



Источник: «Центр семьи Преображенской епархии в Новосибирске»