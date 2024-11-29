«Не хорошо быть человеку одному». Под Новосибирском прошла очередная Встреча семей
Со 2 по 4 ноября 2024 г. в поселке Мочище под Новосибирском проходила очередная Епархиальная встреча семей под девизом «Не хорошо быть человеку одному».
Встреча открылась исполнением специальной песни-гимна, которая затем регулярно звучала на протяжении всех трёх дней мероприятия, а в конце она была представлена ещё и в особом танцевальном варианте детьми-участниками. Такой интересный приём помог скрепить дух и общность собравшихся вместе гостей.
Ежедневно, пока сёстры-монахини занимались детьми, взрослые семейные пары могли посетить семинары и упражнения.
А программа мероприятия была очень разнообразной, она включала в себя:
— Вечер знакомств, деление своими мечтами.
— Доклад Елены Едуш «Грани одиночества», после которого участники делились своими мыслями в группах.
— Доклад сестры Юлианы Гостковской SSpS «Не хорошо быть человеку одному», побуждающий задуматься мужчин и женщин о своих предназначениях друг другу.
— Совместные молитвы, богослужения, ночную адорацию.
— Доклад священника Марэка Ящковского для семей.
— Деление семейных пар полезными рассказами о своей жизни, обмен личным опытом.
«Лично для меня подобные встречи – это возможность увидеть, что ты не один со своими проблемами, что все семьи плюс-минус похожи, проходят такой же путь сложностей и радостей как и ты. Мы говорили об одиночестве в семье, которое бывает в разной степени у каждого человека. Эта тема не должна быть табуирована, а наоборот, должна подниматься и будоражить. Спасибо огромное всем организаторам», — поделился один из участников встречи.
Все участники уезжали с чувством того, что такие встречи не только полезны для проведения в Епархии, но также важны для единения семей со схожими ценностями и взглядами на жизнь.
Источник: «Центр семьи Преображенской епархии в Новосибирске»
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