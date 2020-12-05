Названа самая красивая рождественская елка Европы

Необычная рождественская елка в стиле хайтек, установленная в центре Вильнюса, названа самой красивой в Европе в 2020 году, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на интернет-издание «ЕвроПульс». Эта елка-инсталляция отлично подходит для праздников в условиях карантина, решили эксперты туристической организации European Best Destinations.

Она достаточно высокая (24 метра) и ей удобно любоваться на расстоянии, избегая контактов. На ней нет игрушек и мелких украшений. Ель сделана из металлических блоков с LED-лампочками, зеркалами и живыми еловыми ветками, собранными в соседних лесах так, что сами деревья не пострадали. Желающие могут зайти внутрь инсталляции.



На втором месте — елка из Страсбурга, который носит неформальный титул столицы Рождества. Замыкает тройку лидеров главное рождественское дерево Праги.



Всего в подборку вошли 19 новогодних елок из европейских городов. Среди них есть живые деревья и инсталляции. Главное, по мнению составителей рейтинга, чтобы этот символ приносил людям праздничное настроение и позволял не терять присутствие духа даже в сложных эпидемиологических условиях.

В этом году в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 многие европейские города вводят ограничения на рождественские и новогодние празднества, среди которых запреты на большие вечеринки и запуск фейерверков. Большинство традиционных рождественских мероприятий в Европе (вроде зажигания огней на главной елке или встречи с Санта-Клаусом) пройдут в онлайн-формате.