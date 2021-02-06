Назначены новые заместители секретаря Синода епископов. Одним из них впервые стала женщина

6 февраля с.г. в Ватикане сообщено, что Папа Франциск назначил двух новых заместителей секретаря Генерального секретариата Синода епископов. Ими стали испанский августинец Луис Марин де Сан-Мартин, на данный момент генеральный ассистент Ордена Святого Августина, недавно возведенный в сан епископа; и французская монахиня сестра Натали Бекар из Конгрегации Сестер-Миссионерок Святого Ксавье, бывший директор Национальной службы евангелизации молодежи и призваний Конференции епископов Франции, а в настоящий момент – советник Генерального секретариата Синода епископов.

Генеральный секретарь Синода епископов кардинал Марио Грек назвал состоявшиеся назначения важнейшим шагом в укреплении самой структуры Синода, а также новым импульсом развития соборного и миссионерского начала Церкви.

По материалам Vatican News