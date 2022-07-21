Назначенный Папой Франциском новый лидер Мальтийского ордена намерен его реформировать

Партнер нью-йоркской юридической фирмы фра Джон Данлэп был назначен Папой Римским Франциском лейтенантом (то есть временно исполняющим обязанности) великого магистра Суверенного Военного Мальтийского Ордена 13 июня 2022 года. Он является первым североамериканцем, возглавившим Орден в таком качестве, сообщает «Седмица» со ссылкой на Аmerica Мagazine.

Титул «Фра» является сокращением от «Брат» и используется в качестве префикса для небольшого числа Рыцарей Справедливости в Мальтийском ордене, которые исповедовали обеты бедности, целомудрия и послушания и считаются монашествующими, согласно каноническому праву Католической Церкви.

Основанный во время крестовых походов в 1099 году, Мальтийский орден является одновременно монашеским орденом, подчиненным Папе Римскому, и суверенным правительством, поддерживающим международные отношения со 120 странами.

Орден приобрел известность на протяжении веков, когда он сначала управлял островом Родос, а затем — Мальтой. Правительство Мальтийского ордена было изгнано с Мальты Наполеоном в 1798 году и официально отправлено в изгнание. На протяжении 19 века Орден находил убежище в Папской области и при Святом Престоле. В 20 веке развилось международное благотворительное подразделение Ордена.

Помимо 13 500 рыцарей, дам и капелланов Ордена, в благотворительной деятельности Ордена в 120 странах мира насчитывается 95 000 постоянных добровольцев и 52 000 сотрудников, большинство из которых — медицинский персонал. От больницы Святого Семейства в Вифлееме до Глобального фонда забытых людей и ежегодных паломничеств в Лурд с немощными и поддержки беженцев, инвалидов и бедных, Орден имеет один из крупнейших гуманитарных комплексов в мире.

В 2017 году Папа Франциск призвал Орден начать процесс конституционной реформы, который осложнился смертью двух великих магистров (основных авторитетов в Ордене), внезапной смертью последнего лейтенанта великого магистра (имевшего положение, равное власти великого магистра, за исключением почетного звания) и отстранение от должности первоначального специального делегата Папы в Ордене — кардинала Джованни Анджело Беччу. Эти реформы призваны установить конституционную и управленческую модель, которая позволила бы Мальтийскому ордену процветать в 21 веке.

Новым специальным делегатом Папы Франциска стал кардинал Сильвано Томази. Переговоры по конституционной реформе Ордена подняли вопросы, касающиеся суверенитета, характера Ордена и отношений между правительством Ордена и Святым Престолом как юридическим лицом.

Знакомство Джона Данлэпа с Орденом и его понимание религиозного призвания началось, когда он работал волонтером с больными СПИДом в Медицинском центре Кардинала Кука в Гарлеме в середине 1980-х годов.

«Я католик из Оттавы и всегда был весьма религиозен, но я отправился в Нью-Йорк и там был представлен мальтийскому рыцарю, который привлек меня в Орден», — сказал фра Данлэп. — «Меня взяли в больницу в Гарлеме, и я бываю там каждую неделю последние 30 лет — вот откуда пришло мое призвание».

Джон Данлэп был принят в Орден в 1996 году.

Подавляющее большинство рыцарей и дам Ордена берут на себя обязательства перед Орденом, но лишь немногие избранные выбирают и получают право вступить в полноценную религиозную жизнь Ордена и принять на себя обеты бедности, послушания и целомудрия.

«В Вашингтоне жил рыцарь, фра Джеймс Михаэль фон Штробель, который сказал: «Почему бы вам не принять обеты?», — сказал фра Данлэп. — «И я вступил в серьезное время молитвы и проницательности и решил, что я готов и что это то, что Бог хотел, чтобы я сделал».

«Это другое призвание, потому что вы остаетесь в этом мире и продолжаете работать», — заметил фра Данлэп. — «Как религиозный человек, я слежу за часами и посещаю Мессу каждый день. В частности, моему сердцу очень близка Богоматерь Филермская, покровительница нашего Ордена».

Фра Данлэп занимал ряд руководящих должностей за последнее десятилетие. Но лейтенант великого магистра — должность, которую освободил покойный фра Марко Луццаго, внезапно скончавшийся 7 июня 2022 года, — является самой высокой должностью в Ордене, и она будет иметь решающее значение для его будущей формы и управления. Лейтенант великого магистра отвечает за законодательные меры, не предусмотренные конституцией, обнародует акты правительства, управляет финансовыми активами и ратифицирует международные соглашения.

Фра Данлэп рассматривает свою новую роль как еще одну возможность использовать свои навыки адвоката для служения Ордену. «Эта должность — другой вид служения, чем то, с которого я начал свое пребывание в Ордене, но это служение Ордену, посредством которого я, надеюсь, буду содействовать служению больным и бедным, что лежит в основе нашего миссия».

Назначение Данлэпа является экстраординарным в том смысле, что лейтенант великого магистра традиционно избирается в соответствии с конституционным уставом Ордена. Однако фра Данлэп получил свое назначение непосредственно от Папы Франциска.

«Я думаю, что назначение Святейшим Отцом меня лейтенантом великого магистра ускорит усилия по реформе с практической точки зрения», — сказал фра Данлэп. — «Вместо того, чтобы тратить месяцы на выборы нового лейтенанта, мы можем продолжить эти усилия и быстрее вернуть Орден к нормальной работе».

Несмотря на то, что за последние пять лет усилия по реформированию были далеко не гладкими, фра Данлэп стремится довести их до конца в силу необходимости. «Усилия по реформе направлены на модернизацию Ордена. Сейчас у нас слишком мало фра, чтобы прикрывать рост Ордена. Нам приходится иметь дело с пересекающимися юрисдикциями властей. Мы должны изменить способ, которым мы избираем великого магистра. И нам нужно придумать, как нам добиться лучшего представительства из областей, где Орден никогда раньше не был, например, откуда-нибудь из Азии», — говорит Данлэп.

Один из самых больших вопросов, связанных с конституционной реформой, касается требования дворянского происхождения к лидерству. «Наша Конституция нуждается в обновлении. В соответствии с Конституцией больше нет никого, кто действительно мог бы претендовать на звание великого магистра. Она требует 450 лет дворянства с каждой стороны семьи кандидата».

Сам фра Данлэп является исключением из правил — к лейтенантам великого магистра предъявляются те требования по части благородства рода, а между тем, собственный семейный послужной список фра Данлэпа насчитывает всего несколько десятилетий.

«Огромный рост Ордена в 20-м и 21-м веках происходил главным образом в Новом Свете, — сказал фра Данлэп. — «У большинства этих людей нет дворянских родословных, а если и есть, то они их не ищут. У меня нет проблем с разными рангами в Ордене, но я не думаю, что мы можем иметь знатность в качестве обязательного условия для получения должности».

Затем возникают вопросы по структуре и полномочиям, которыми наделено руководство Ордена. «Некоторые предлагали обращаться с великим магистром больше как с конституционным монархом и наделять полномочиями великого канцлера [квази-премьер-министра]», — сказал фра Данлэп, — а другие предлагали усилить роль великого магистра». По крайней мере, эта работа еще не завершена, и консультации были обширными.

Фра Данлэп откровенно и ясно говорит о своей роли в этом процессе. «Мы работаем над этим. Моя роль сейчас состоит в том, чтобы заставить все стороны говорить», — сказал он. — «Как сказал мне Святейший Отец: «Принеси мир, Иоанн». Надеюсь, мы сможем вместе составить Конституцию, с которой все согласятся двигаться вперед, а затем мы сможем пойти дальше и избрать нового великого магистра».

Также были подняты вопросы об отношениях между Орденом как суверенным образованием и его монашеским послушанием Папской власти. Фра Данлэп рассматривает это как выдающийся пример сотрудничества между Святым Престолом и Орденом, но говорит, что некоторые отличительные черты Ордена останутся неизменными.

«Мы всегда будем римско-католическим религиозным орденом под руководством Папы», — сказал фра Данлэп. — «В этом нет никаких сомнений». Он также подтвердил, что статус Ордена как суверенного образования останется неизменным и что он продолжит представлять себя и принимать собственные решения в качестве международной правосубъектности.

Тем временем, в дополнение к руководству усилиями по реформированию, фра Данлэп считает своим долгом продолжать поддерживать и продвигать благотворительные и религиозные начинания Ордена. «Например, работа, которую делает Орден на Украине, просто невероятна. Мы различными способами помогли почти 450 000 беженцев», — сказал фра Данлэп.

В конце концов, фра Данлэп считает, что этот 1000-летний Орден, послушный Папе и суверенный самому себе, будет «продолжать удовлетворять потребности следующего тысячелетия в служении бедным и защите католической веры».