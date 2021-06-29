Назначен вспомогательный епископ Карагандинской римско-католической епархии

Сегодня, 29 июня 2021 г., в Торжество Апостолов Петра и Павла, в 12.00 по Римскому времени (16.00 в Нур-Султане, 17.00 в Новосибирске) в Ватикане была обнародована следующая информация: Его Святейшество Папа Франциск назначил преподобного священника Евгения Зинковского, до сих пор являвшегося Генеральным викарием Карагандинского диоцеза, на должность Епископа помощника этого диоцеза, предоставляя ему титулярный престол Maiuca.

Биографическая справка:

Евгений Зинковский родился 27 июля 1975 г. в поселке Шортанды, тогда еще в Казахской ССР. После окончания средней школы в Шортанды в 1992 г., получил образование для священства в Высшей Духовной Семинарии в Гнезно. В 1997 был рукоположен в диаконы. В 1998 г., вернувшись в Казахстан после окончания богословского образования, был Префектом в Высшей Семинарии в Караганде и помощником ее первого ректора. 1 августа 1999 г., был рукоположен в священники в своем родном приходе в Шортанды, и затем нес пастырское служение в качестве викария в приходе Святого Иосифа в Майкудуке, а также был сотрудником в диоцезной курии.

В 2001-2003 годах отец Евгений учился в Папском Университете Святого Креста в Риме, и получил степень Лиценциата по философии. Вернувшись в Караганду, был назначен преподавателем философии в Межъепархиальной Семинарии. В то же время, в 2003-2011 годах, занимал должность настоятеля сначала в Балхаше (2003-2009), а затем в Темиртау (2009-2011), в Карагандинском диоцезе. В 2011 г. о. Евгений был назначен Канцлером епархиальной курии и главным редактором казахстанского католического журнала «Кредо». В 2014 г. был также диоцезным Администратором Карагандинского диоцеза вплоть до канонического вступления в должность нынешнего Епископа Караганды, Его Преосвященства Аделио Дель Оро, 29 марта 2015 г.

С 2015 г. отец Евгений занимает должности Генерального викария и Канцлера курии Карагандинского диоцеза. В 2018 году он получил степень доктора философии в Папском Университете Иоанна Павла П в Кракове. Помимо русского и польского (родных языков), он также владеет итальянским и английским.