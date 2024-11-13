Назначен новый проповедник Папского дома

9 ноября Папа Франциск назначил капуцина Роберто Пазолини новым проповедником Папского дома, поручив ему миссию, которую до этого 44 года исполнял кардинал Раньеро Канталамесса, сообщает русская служба Vatican News.

Отец Раньеро Канталамесса, OFMСap, был проповедником в Ватикане с 1980 года, при трёх Папах – Иоанне Павле II, Бенедикте XVI и Франциске. Он родился 22 июля 1934 года в итальянском регионе Марке. В орден капуцинов вступил в 1946 году, в 1958-м стал священником. Изучал богословие и классическую литературу во Фрибуре (Швейцария) и Милане. В июне 1980 года Иоанн Павел II назначил его проповедником Папского дома. Бенедикт XVI оставил его на этом посту, а Франциск также возвел в кардинальское достоинство в 2020 году. По просьбе о. Канталамессы перед возведением в кардинальское достоинство он не был рукоположен во епископа, что, скорее, является исключением из сложившейся практики, отмечает «Благовест-инфо».

Проповеди Канталамессы, звучавшие в дни Адвента и Великого поста, были обращены как к работникам Курии, так и ко множеству верующих за пределами Ватикана. Искренность его проповедей, богословские труды, телевизионные выступления и присутствие в социальных сетях стали духовным ориентиром для миллионов. Теперь, отпраздновав 90-летие, он удаляется в скит для молитвы и размышлений.

Кардинал Раньеро Канталамесса, OFMСap

Новый проповедник

Назначенный проповедником Папского дома о. Роберто Пазолини из Ордена меньших братьев капуцинов обладает глубокими теологическими знаниями и многолетним опытом пастырского служения. Более двадцати лет он является наставником для новициев, проповедует на духовных упражнениях и активно участвует в благотворительных проектах, помогая бедным, бездомным и заключённым. Помимо пастырской работы, он является автором множества богословских трудов и с интересом следит за развитием новых технологий, включая искусственный интеллект, и их применением для распространения христианского учения.

В интервью для Vatican News о. Пазолини отметил, что проповеди о. Канталамессы были для него источником вдохновения с самого начала монашеского пути. Теперь ему предстоит самому проповедовать Папе и работникам Курии в периоды Адвента и Великой Четыредесятницы. Он осознаёт масштаб возложенной на него ответственности и с почтением принимает её. Отец Роберто планирует говорить о глубоких духовных истинах понятным языком, сохраняя традиции о. Канталамессы: несомненно, он привнесет в них свой уникальный подход.