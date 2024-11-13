Назначен новый проповедник Папского дома

Назначен новый проповедник Папского дома

Ноябрь 13, 2024

9 ноября назначил капуцина новым проповедником Папского дома, поручив ему миссию, которую до этого 44 года исполнял кардинал , сообщает русская служба Vatican News.

Отец Раньеро Канталамесса, , был проповедником в Ватикане с 1980 года, при трёх Папах – Иоанне Павле II, Бенедикте XVI и Франциске. Он родился 22 июля 1934 года в итальянском регионе Марке. В орден капуцинов вступил в 1946 году, в 1958-м стал священником. Изучал и классическую литературу во Фрибуре (Швейцария) и Милане. В июне 1980 года Иоанн Павел II назначил его проповедником Папского дома. Бенедикт XVI оставил его на этом посту, а Франциск также возвел в кардинальское достоинство в 2020 году. По просьбе о. Канталамессы перед возведением в кардинальское достоинство он не был рукоположен во епископа, что, скорее, является исключением из сложившейся практики, отмечает «Благовест-инфо».

Канталамессы, звучавшие в дни Адвента и Великого поста, были обращены как к работникам Курии, так и ко множеству верующих за пределами Ватикана. Искренность его проповедей, богословские труды, телевизионные выступления и присутствие в социальных сетях стали духовным ориентиром для миллионов. Теперь, отпраздновав 90-летие, он удаляется в скит для молитвы и размышлений.

Кардинал Раньеро Канталамесса, OFMСap

Новый проповедник

Назначенный проповедником Папского дома о. Роберто Пазолини из Ордена меньших братьев капуцинов обладает глубокими теологическими знаниями и многолетним опытом пастырского служения. Более двадцати лет он является наставником для новициев, проповедует на духовных упражнениях и активно участвует в благотворительных проектах, помогая бедным, бездомным и заключённым. Помимо пастырской работы, он является автором множества богословских трудов и с интересом следит за развитием новых технологий, включая искусственный интеллект, и их применением для распространения христианского учения.

В интервью для Vatican News о. Пазолини отметил, что проповеди о. Канталамессы были для него источником вдохновения с самого начала монашеского пути. Теперь ему предстоит самому проповедовать Папе и работникам Курии в периоды Адвента и Великой Четыредесятницы. Он осознаёт масштаб возложенной на него ответственности и с почтением принимает её. Отец Роберто планирует говорить о глубоких духовных истинах понятным языком, сохраняя традиции о. Канталамессы: несомненно, он привнесет в них свой уникальный подход.

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