Назначен новый митрополит Минско-Могилевский

Папа Франциск назначил епископа Иосифа Станевского архиепископом-митрополитом Минско-Могилевским. Это решение было озвучено 13 сентября 2021 г. Залом печати Святого Престола.

В сообщении пресс-службы Ватикана приводится краткая биография иерарха. Он родился 4 апреля 1969 г. на территории нынешней Гродненской епархии. 17 июня 1995 г. был рукоположен в пресвитеры в той же епархии и направлен в приход Святого Вацлава в Волковыске, где исполнял служение викария. В 1999 г. защитил лицензиат по Каноническому праву в Люблинском Католическом Университете.

В дальнейшем отец Иосиф Станевский исполнял следующие должности: преподаватель, префект, а впоследствии и ректор Высшей духовной семинарии в Гродно; судья и вспомогательный викарий Межъепархиального суда первой инстанции. В 2007-2013 годах отец Иосиф отвечал за пастырскую формацию молодых священников в родной епархии.

29 ноября 2013 г. Папа Франциск назначил Иосифа Станевского вспомогательным епископом Гродненской епархии. 14 апреля 2021 г. он был второй раз избран Генеральным секретарем Конференции католических епископов Беларуси.

Напомним, что кафедра митрополита Минско-Могилевского оставалась вакантной более восьми месяцев после ухода на покой архиепископа Тадеуша Кондрусевича. 3 января 2021 г. Папа Франциск принял отставку первоиерарха Католической Церкви в Белоруссии в связи с достижением им 75-летнего возраста и назначил на Минско-Могилевскую митрополию апостольского администратора – епископа Казимира Великосельца.

По материалам Vatican News