Назначен новый Апостольский нунций на Уккраине

Апостольский Престол впервые будет представлять иерарх из Литвы. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Монсеньор Висвальдас Кульбокас стал новым Апостольским нунцием на Украине: Папа Франциск назначил его на эту должность, одновременно возводя в сан архиепископа с титулярной кафедрой в Мартане (в этой епархии, располагавшейся, согласно традиции, на древней улице Фламинии, вероятно, за всю историю было всего два правящих епископа – святой Бриций и святой Феликс – и три титулярных епископа).

Висвальдас Кульбокас родился в Клайпеде (Литва) 14 мая 1974 года. Был рукоположен в пресвитеры в 1998 году и инкардинирован в епархию Тельшяя. Получил богословское образование и степень лиценциата по каноническому праву. Поступил на дипломатическую службу Святейшего Престола в 2004 году; трудился в Папских представительствах в Ливане, Нидерландах, Российской Федерации, а затем – в Отделе по связям с государствами Госсекретариата Ватикана и в Кении.

Монсеньор Висвальдас Кульбокас владеет итальянским, французским, испанским, английским и русским языками. В 2016 году он сопровождал Папу Франциска в время исторической встречи с Патриархом Кириллом в Гаване.