Назначен новый Апостольский нунций на Уккраине

Назначен новый Апостольский нунций на Уккраине

Июнь 16, 2021

Апостольский Престол впервые будет представлять иерарх из Литвы. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Монсеньор стал новым Апостольским нунцием на Украине: Папа Франциск назначил его на эту должность, одновременно возводя в сан архиепископа с титулярной кафедрой в Мартане (в этой епархии, располагавшейся, согласно традиции, на древней улице Фламинии, вероятно, за всю историю было всего два правящих епископа – святой Бриций и святой Феликс – и три титулярных епископа).

Висвальдас Кульбокас родился в Клайпеде (Литва) 14 мая 1974 года. Был рукоположен в пресвитеры в 1998 году и инкардинирован в епархию Тельшяя. Получил богословское образование и степень лиценциата по каноническому праву. Поступил на дипломатическую службу Святейшего Престола в 2004 году; трудился в Папских представительствах в Ливане, Нидерландах, Российской Федерации, а затем – в Отделе по связям с государствами Госсекретариата Ватикана и в Кении.

Монсеньор Висвальдас Кульбокас владеет итальянским, французским, испанским, английским и русским языками. В 2016 году он сопровождал Папу Франциска в время исторической встречи с Патриархом Кириллом в Гаване.

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