Назначен чрезвычайный комиссар базилики Санта-Мария-Маджоре

15 декабря 2021 года Святейший Отец назначил Чрезвычайного комиссара базилики Санта-Мария-Маджоре с полномочиями финансового управляющего активами местного отделения.

Задачей монсеньора Роландаса Макрицкаса, работавшего в Первом отделе Государственного секретариата, будет экономическое и финансовое управление Капитула базилики, сообщает Vatican News.

49-летний литовский священник будет координировать работу специальной комиссии, в которую войдут представители нескольких финансовых институтов Ватикана.

В свою очередь, Капитул одной из четырех великих Папских базилик, возглавляемый кардиналом Станиславом Рылько, сохранит свои литургические функции и продолжит содействовать пастырской деятельности.

Как сообщает пресс-служба Святейшего Престола, решение объясняется необходимостью реагирования на экономические и финансовые трудности, спровоцированные пандемической ситуацией.