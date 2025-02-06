Настоятели иезуитов со всего мира соберутся в Риме

С 17 по 26 октября 2025 года в Риме состоится встреча, на которую приглашены настоятели Общества Иисуса из всех провинций, сообщает Iesuit.ru со ссылкой на Vatican News.

Генеральный настоятель Общества Иисуса отец Артуро Соса направил послание всему ордену, в котором объяснил, что это будет время «молитвы, духовной беседы и совместных размышлений».

На форуме будут подведены итоги различных процессов, которые реализуются во всех провинциях. Встреча станет центральным моментом в процессе распознавания миссии Общества.

Напомним, что начиная с 36-й Генеральной конгрегации, состоявшейся в 2016 году, Общество Иисуса следует по пути, обозначенному Глобальными апостольскими приоритетами (2019–2029), которые вдохновляют иезуитов на планирование и направляют их деятельность по всему миру.

В последние годы в Обществе размышляли над темой монашеского обета бедности, роли женщин в апостольстве, призвания братьев-иезуитов, укрепления сети сотрудничества между различными апостольскими инициативами, а также идентичности и миссии образовательных учреждений. Общество неустанно подтверждает свою приверженность созданию среды, в которой каждый мог бы чувствовать себя в безопасности.

Иезуиты, среди прочего, работают над совершенствованием программы формации и углублением понимания источников монашеской харизмы — особенно Духовных упражнений святого Игнатия и Конституций.

На встрече также будет дана оценка существующим вызовам и возможностям адекватного реагирования на них.