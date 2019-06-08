«Настоящие верующие»: кто они и сколько их?

Сорок дней Воскресший Спаситель был на земле и являлся ученикам и Богородице. День отдания Пасхи был Его последним днем на земле. Останутся ли теперь в храмах все те, кто приходили освящать куличи сорок дней назад? И правдивы ли результаты опросов, из года в год показывающие одно и то же крайне небольшое число «настоящих верующих»?

В гробницу — на год

Отдание Пасхи (окончание праздника) традиционно выпадает на среду шестой недели после праздника. Сорок дней воскресший Спаситель был на земле и являлся ученикам и Богородице. День отдания Пасхи был Его последним днем на земле. В этот день в православных храмах совершают точно такую же службу, что и на само Светлое Воскресение, совершают последний крестный ход, а плащаницу, со Страстной Субботы лежавшую в алтаре, убирают в специальную «гробницу», где она будет лежать до следующей Пасхи. «Усердно молиться и доедать куличи, если остались, — вот и всё, что надо делать верующему», — улыбается иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Честнее построить самим

«Для меня это всегда был такой день, когда снова можно пережить радость Пасхальной Ночи и Светлой Седмицы. Тут мнения немного разделяются: для одних это грустный день — всё-таки Пасху провожаем, для других — радость, которая остается в сердце как глубинное переживание, как вера, живущая в сердце», — говорит настоятель храма Апостола Иоанна Богослова в Томске священник Дионисий Землянов. Его храм маленький, всего шестьдесят квадратных метров, в воскресные дни на службу собирается порядка сотни человек. Больше в домовую церковь не поместится. «Жаловаться не приходится, хочется даже построить более просторный храм. <...> Но средства, которые на это требуются, не сравнимы с теми, что мы можем накопить или собрать», — рассказывает отец Дионисий. Чаще всего новые храмы возводятся на деньги спонсоров или инвесторов. «Без них это очень долго, хотя честнее и справедливее. Церковь, я считаю, должна строить такие храмы, которые сама сможет потом содержать», — заключает он.

«Малое стадо»

Полемика вокруг числа православных верующих в России, регулярно посещающих богослужения, а, следовательно, и о необходимости строить новые храмы в очередной раз обострилась после визита Патриарха Кирилла в Страсбург. Там, обращаясь к журналистам, он заявил, что сегодня Русская Церковь строит три храма в сутки. В свою очередь, опросы Левада-центра свидетельствуют, что каждый восьмой, называющий себя православным, вообще не верит в Бога. Государственный ВЦИОМ утверждает, что таковыми «верующими» называют себя порядка 75 процентов россиян. Сходятся они в одном: количество воцерковленных православных в стране не превышает трех-пяти процентов населения. «Всем нравятся разные цифры. Очевидно, что тех, кто время от времени приходит в храм, гораздо больше, чем тех, кто посещает его постоянно. Думаю, нам надо довериться Евангелию, в котором Господь обращается к ученикам со словами: ‘не бойся, малое стадо’. То есть христиане — это всегда меньшинство», — считает отец Дионисий.

Как священник он хорошо знает: принимающие Таинство Крещения могут быть движимы определенным чувством, часто нуждой в Божией помощи. Но осознанную активную христианскую жизнь действительно ведет меньшинство. И если отнестись к православным как к меньшинству, мы получим куда более адекватное представление о нуждах Церкви. «Если же мы будем считать, что нас большинство, мы — подавляющая часть населения России, придется разводить руками и удивляться всякий раз, когда случится какая-то проблема. А так — сможем лучше выстроить отношения с обществом, и, кстати, лучше выполнять свою миссию», — уверен священник.

Теснее, чем в метро

Храм Преподобного Сергия Радонежского в московском районе Солнцево практически всегда полон. В праздники здесь служат до трех Литургий в день — иначе все желающие причаститься просто не поместятся. Настоятель, глава пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков полагает, что в окрестностях надо построить еще как минимум пять храмов, чтобы священники могли выполнить свое главное предназначение: поговорить с каждым нуждающимся. «Храм абсолютно переполнен, особенно в воскресные дни, особенно в осенне-зимний период. И это совсем не то, чем должна заниматься Церковь. Церковь обращается не к массам людей, а к каждому конкретному человеку. И для этого священнику нужно его увидеть, посмотреть ему в глаза, поговорить с ним о его бедах, скорбях и радостях. Многие же, зная, что храм есть, но в нем не протолкнуться, просто не приходят», — сетует он.

Население Солнцево — около 130 тысяч человек. В Великую Субботу, когда в храмах освящают куличи, в храм Преподобного Сергия в этом году пришло 20 тысяч. «Понятно, что не все они вернутся. Но когда люди узнают, что рядом есть другой храм, где людей поменьше, туда не только отсюда перетекут, но и новые придут, которые, возможно, вообще в храмах не бывали. Придут с детьми», — убежден отец Александр. Он не думает, что Церкви нужны точные цифры «в подробностях до единицы» о том, кто как верует и сколько раз в год ходит в храм на службу. «Мне достаточно примерно представлять, сколько у меня завтра причастников, чтобы всё правильно приготовить. Но я знаю, мы знаем: храмы открываются и после этого не пустуют», — подчеркивает священник.

Со временем придут все

О том, что жизнь «настоящего верующего» без храма невозможна, говорят достаточно часто. Поэтому на церковном пороге рано или поздно оказываются все те, кто в соцопросах лишь только называет себя православным. «Моя задача — говорить с ними о той жизни, к которой призывает Бог. А к этой жизни приводит лишь богослужение. Многие же понимают ее пока на интуитивном уровне, своего рода языке символов. Конечно, они еще за порогом Церкви, и тут для нас много работы. Нужно найти язык, на котором донести истину. Мы стараемся», — говорит отец Дионисий.

«Русский человек нуждается в храме. Не только затем, чтобы пополнить статистику. Вот он едет по городу, видит золотые маковки церквей, и ему на душе уже становится хорошо. Для этого всё у нас в Церкви и происходит», — добавляет отец Александр.

Источник: РИА-Новости