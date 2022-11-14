Накануне Всемирного дня бедных Папа освятил скульптуру, посвящённую бездомным (+ ФОТО)

Во время общей аудиенции 9 ноября Папа Франциск освятил новую скульптуру, дар от монашеской семьи св. Викентия де Поля, обличающую драму бездомности: канадский художник Тимоти Шмальц назвал свою работу «Укрытие». Обряд освящения состоялся в преддверии Всемирного дня бедных, который отмечался вчера, сообщает русская служба Vatican News.

«Бронзовая статуя в натуральную величину изображает бедного, лежащего на земле человека, которого укрывает одеялом летящий голубь», — пояснил Тимоти Шмальц. Скульптор является также автором композиции, посвящённой мигрантам и беженцам и с 2019 года размещенной на площади Святого Петра в Ватикане.

Новая работа привлекает внимание к проблеме бездомности в мире и призывает к практическим решениям в духе миссии духовной Викентийской семьи, которая – в рамках «Кампании 13 домов» – стремится обеспечить жильём десять тысяч человек в более чем 160 странах к концу 2023 года. Монашеская община, представители которой присутствовали на аудиенции в Ватикане, основала «FamVin Homeless Alliance» с целью изменить жизнь бездомных во всём мире, подчеркнул координатор инициативы Марк Макгриви:

«Прежде чем решить проблему бездомности, нужно понять её, задержаться и выслушать истории людей, чтобы вовлечь их в решение вопроса. Никто не должен оставаться бездомным».