Накануне своего визита в Ирак Папа Франциск обнародовал видеопослание

4 марта, в преддверии своего Апостольского визита в Республику Ирак, Папа Франциск обратился со специальным видеопосланием к жителям этой ближневосточной страны. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец обращается к иракцам с приветствием мира: скоро он прибудет на их древнюю землю, колыбель цивилизации, «как кающийся паломник, чтобы молить Господа о прощении и примирении после долгих лет войны и терроризма, чтобы просить Бога об утешении сердец и исцелении ран». Предстоятель Вселенской Церкви отправляется в международную поездку как паломник мира, чтобы еще раз повторить: «Все вы братья и сёстры», чтобы помолиться и побыть вместе также «с братьями и сёстрами других религиозных традиций, под знаком отца Авраама, который объединяет мусульман, иудеев и христиан в одну семью».

Обращаясь к иракским христианам, Святейший Отец подчёркивает, что он с нетерпением ждёт встречи с ними – свидетелями веры в Иисуса посреди суровых испытаний: «Для меня большая честь встретиться с Церковью мучеников, – подчёркивает Папа. Он благодарит верующих за свидетельство и выражает пожелание, чтобы многочисленные иракские мученики «помогали нам пребывать в смиренной силе любви».

«В ваших глазах до сих пор сохранились образы разрушенных домов и осквернённых церквей, а в вашем сердце – раны от оставленных родных очагов и покинутых домов». Папа Франциск хочет принести «нежную ласку всей Церкви» ученикам Христа и всему истерзанному Ближнему Востоку. «Не допустим, чтобы одержали победу чудовищные страдания, которые вы пережили и которые причиняют мне столько боли, – призывает Папа. – Не сдадимся перед лицом растущего зла: да сопутствуют нам древние источники мудрости ваших земель, чтобы мы поступали подобно Аврааму, который, хотя и оставил всё, никогда не терял надежды. Уповая на Бога, он породил потомков, многочисленных, как небесные звёзды», – в них можно увидеть зримое обетование Бога, подчёркивает Папа Франциск.

Все эти годы, отмечает Преемник Святого Петра, он много думал о гражданах Ирака, которые сильно пострадали, но не были повержены. Обращаясь к местным христианам, мусульманам и езидам, Епископ Рима повторяет, что «все мы братья, все без исключений», подчёркивая, что он отправляется на их благословенную и израненную землю как паломник надежды. Именно здесь, в Ниневии, прозвучало пророчество Ионы, которое предотвратило катастрофу и подарило новую надежду, надежду на Бога: «Давайте заразимся этой надеждой: она побуждает нас строить заново и начинать всё сначала. В эти тяжелые времена пандемии будем помогать друг другу укреплять братство и вместе созидать мирное будущее». К этим совместным начинаниям призваны все братья и сёстры любых религиозных традиций, подчёркивает Папа. Именно от них тысячелетия назад Авраам начал свой путь. «Сегодня мы должны продолжать его с тем же духом, шествуя вместе стезями мира».

Завершая свое видеопослание, Папа Франциск призывает на всех иракцев мир и благословение Всевышнего, а также просит их подражать Аврааму: ходить в надежде и никогда не терять из виду звёзды Божьих обетований.