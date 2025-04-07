Накануне Страстной Пятницы францисканцы обратились с призывом сохранить Святую Землю и поддержать тех, кто там живет (+ ВИДЕО)

Дорогие друзья, да ниспошлет Господь мир вам!

Все, кто живут в Святой Земле, переживают сейчас тяжелые времена. Война принесла не только смерть и разрушение, но на долгие годы посеяла ненависть между соседними народами. Многие семьи лишились работы, и практически не в состоянии оплачивать обучение детей в школе и лечение в больнице самых близких людей. Многие молодые семьи вынуждены были отказаться от мечты создать семью и родить детей.

Мы с трудом находим средства для оплаты труда учителей и сотрудников, которые помогают нам в святых местах и различных социальных проектах. Из-за войны цены на продукты и услуги сильно выросли, и нам приходится нелегко. Но благодаря божественному Провидению, которое проявилось в солидарности с нами христиан всего мира, мы сумели справиться со многими финансовыми трудностями как в благотворительной, так и в институциональной деятельности.

Тем не менее нам все еще нужна братская помощь и милосердие: поддержите нас своей молитвой; начните снова, насколько это возможно, посещать святые места как паломники; окажите нам финансовую помощь, ибо все, что вы пожертвуете, Господь вернет вам в сто крат.

В Страстную Пятницу, когда в ваших епархиях и приходах будут собирать пожертвования для Святых Мест, вспомните о нас и проявите великодушие. Просите своих настоятелей не забывать о нас – по поручению Вселенской Церкви мы заботимся о святынях Святой Земли и христианах, которые здесь живут. Умоляйте своих прихожан быть щедрыми и помнить о словах Иисуса: «блаженнее давать, нежели принимать» (Деян 20,35).

Благодаря вам и вашему великодушию мы сможем и дальше заботиться о святых местах, дабы в них не прекращалась молитва, радушно принимать в них местных христиан и паломников, вести образовательную деятельность в школах, социальную – в амбулаториях и диспансерах, гуманитарную – помощь мигрантам, эвакуированным и беженцам, содержать дома престарелых и помогать молодым семьям.

С помощью пожертвований, собранных в Страстную Пятницу, мы сможем покрыть часть расходов, и все благодаря великодушию верующих всего мира, вашей щедрости. Пожалуйста, жертвуйте с великодушием и радостью. Жертвуйте от всей души. Мы всего лишь посредники вашей милости, любви и человеколюбия. Помогите, чтобы и мы могли помогать другим!



Бр. Франческо Паттон, OFM, Кустод Святой Земли



