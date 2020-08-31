Накануне нового учебного года директор Католической школы в Новосибирске обратился с просьбой о помощи

Перед началом нового учебного года в России директор Католической школы Рождества Христова в Новосибирске священник-францисканец о. Коррадо Трабукки обратился ко всем российским католикам с просьбой о посильной помощи.

— Здравствуйте, дорогие друзья!

1 сентября начинается Учебный год. И моя задача – дать следующую информацию для настоятелей приходов всех российских епархий и всех верных католиков.

Ка вы знаете, у нас в России есть прекрасная возможность обучать детей в католических школах Новосибирска и Томска. В том числе – благодаря пожертвованиям наших друзей, среди которых одними из главных благотворителей являетесь и вы.

Поэтому я прошу помощи для нашей Школы. И напоминаю, что в предстоящее первое воскресенье сентября мы во всех приходах и общинах нашей Преображенской епархии будем собирать такие пожертвования для Католической школы. И за эту возможную помощь я заранее всех вас сердечно благодарю!

Ваш о. Коррадо Трабукки, OFM

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