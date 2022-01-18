Накануне Недели молитв о единстве христиан Папа встретился с экуменической делегацией

17 января Папа Франциск принял на частной аудиенции экуменическую делегацию из Финляндии, прибывшую в Рим с паломничеством в честь святого Генриха (литургическая память которого будет отмечаться 20 января). Об этом пишет Vatican News.

Папа пожелал представителям разных конфессий, чтобы «Бог сопровождал их на пути к примирению и исцелению памяти, сделав всех христиан свободными и решительными в искреннем поиске истины». Святейший Отец передал приветствие православному митрополиту Арсению, который не смог приехать вместе со всеми.

Паломничество экуменической делегации из Финляндии совпало с Неделей молитв о христианском единстве, которая начинается 18 января и будет вдохновляться евангельскими словами о волхвах: «Мы видели звезду Его на востоке и пришли воздать Ему почести».

Говоря о единстве верующих во Христа, Папа пояснил:

«Волхвы достигают цели потому, что они ее ищут. Но они ее ищут потому, что Господ первым отправился их искать с помощью знамения звезды. Они находят потому, что ищут, и ищут потому, что кто-то искал их самих. Как прекрасно воспринимать жизнь именно так, как путь единства, который начинается не от нас, а от Того, кто первым отправился искать нас».

Нашим ответом Богу должен быть путь, совершаемый вместе: «Мы, как братья, пребываем в пути ко все большему единству. Давайте поможем друг другу в этом экуменическом паломничестве все больше устремляться к Богу».

Безусловно, на этом пути могут быть как хорошие моменты, так и моменты усталости и искушений. Поэтому важно всегда помнить, что «мы идем не как обладатели, как как искатели Бога», и продолжать путь «со смиренным терпением».

Папа напомнил о двух значимых для всех христиан датах. Во-первых, в 2025 году будет отмечаться 1700-летие Никейского Собора. «Тринитарное и христологическое исповедание этого собора, признавшего Иисуса как Бога истинного от Бога истинного, единосущного Отцу, объединяет все нас, крещеных. Давайте будет готовиться к этой великой дате с обновленным энтузиазмом», — призвал Папа.

Вторым событием будет 500-летие Аугсбургского исповедания в 2030 году. Это исповедание – отметил Папа – «было попыткой сохранить единство. Мы знаем, что оно не помешало расколу, но эта дата может стать плодотворным моментом, чтобы утвердиться и укрепиться на пути общения».

В конце аудиенции Святейший Отец пригласил всех вознести молитву «Отче наш» на родных языках.