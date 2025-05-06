На XI Всеобщей конгрегации кардиналов обсуждалась миссия будущего Папы Римского

Вечером 5 мая в Ватикане состоялась XI Всеобщая конгрегация Коллегии кардиналов. Заседание, начавшееся с молитвы, собрало около 170 иерархов, включая 132 избирателей.

В ходе 20 выступлений были затронуты темы этницизма в Церкви и обществе, миграции и поддержки веры мигрантов. Говорилось о войнах, в частности, в свете регионального опыта кардиналов из Азии и Африки, о Синоде на тему синодальности, о церковном единстве.

Кардиналы подчеркнули ответственность за поддержку нового Папы, — пастыря, открытого к диалогу и отношениям с различными религиозными и культурными сферами. Также была затронута угроза сект.

В тот же день в часовне Павла III Апостольского дворца принесли присягу около ста сотрудников конклава – официалы, исповедники, обслуживающий персонал, повара и медицинские работники: духовенство и миряне, включая женщин.

По сообщению Губернаторства Государства Града Ватикан, начиная с 15 часов 7 мая «все системы передачи сигнала сотовой радиотелефонной связи, расположенные на территории Государства Ватикан, за исключением зоны Кастель Гандольфо, будут отключены». Это делается для обеспечения изоляции кардиналов во время конклава. Связь будет восстановлена после объявления об избрании следующего Папы Римского с центральной лоджии базилики Св. Петра.



Источник: русская служба Vatican News