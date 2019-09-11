На традиционной общей аудиенции Папа Франциск подвел итоги своего визита в страны Юго-Восточной Африки

По сложившейся традиции свою первую общую аудиенцию «по средам» по окончании очередного Апостольского визита Папа Франциск посвятил подведению его итогов, делясь с верными своими впечатлениями и наблюдениями. «Надежда мира – это Христос, а Его Евангелие – это мощнейшая закваска братства, свободы, справедливости и мира для всех народов», – такими словами Святейший Отец начал свою катехезу на общей аудиенции, проходившей на площади Святого Петра 11 сентября с.г., в которой подытожил свое завершившееся накануне Апостольское путешествие в Мозамбик, на Мадагаскар и Маврикий.

Рассказывая о посещении Мозамбика, Понтифик отметил, что поместная Церковь этой страны духовно сопровождает процесс примирения, важным этапом которого стало подписание мирного договора 1 августа этого года между сторонами внутреннего конфликта. Он выразил особую признательность Общине Святого Эгидия за ее вклад в дело мира в этой истерзанной гражданской войной стране. Среди многочисленных встреч, состоявшихся в ходе визита, Преемник Святого Петра особо выделил посещение больницы на окраине столицы Мозамбика Мапуту. В этой больнице, которую поддерживает и опекает Общество Святого Эгидия, в центре внимания неизменно стоят больные, в ней все самоотверженно трудятся для блага больных. Папа также отметил исключительную атмосферу радости и ликования среди молящихся на Мессе под открытым небом, и это – несмотря на сильный дождь. «И там снова прозвучал Христов призыв: “Любите врагов ваших” (Лк 6,27) – семя подлинной революции любви, упраздняющей насилие и рождающей братство», – подчеркнул Святейший Отец.

Далее Вселенский Архиерей поведал о путешествии на Мадагаскар – «страну, изобилующую красотами природы и природными ресурсами, но запечатленную бедностью». В ходе своего визита Папа пожелал малагасийцам преодолеть внутренние противоречия и строить свое будущее, относясь с уважением к окружающей среде и следуя принципам социальной справедливости. Пророческим знаком в этом контексте стало посещение «Городка дружбы Акамасоа», жители которого «пытаются сочетать труд, достоинство, заботу о бедных и образование для детей». Среди многочисленных встреч на Мадагаскаре, Святейший Отец особым образом выделил молитвенное бдение с молодежью, в ходе которого прозвучали личные свидетельства, а молодые верующие подготовили танцевальные и вокальные номера..

Останавливаясь на последнем этапе своего путешествия, – визите на островное государство Маврикий, – Епископ Рима подчеркнул, что эта страна, с одной стороны, является излюбленным местом отдыха туристов, а с другой, – местом встречи различных культур, традиций и религий. Папа указал на «интенсивный межрелигиозный диалог и дружбу между различными религиозными лидерами». «Когда я вошел в дом местного епископа, – рассказал Папа, – то первое, что мне бросилось в глаза, это красивый букет цветов: его прислал Великий Имам в знак своих братских чувств». Понтифик отметил, что Евангелие Святой Мессы, которую он возглавлял на Маврикии, было посвящено Заповедям блаженства, «которые и являются эффективным противоядием от эгоистичного и дискриминационного благосостояния, а вместе с тем – закваской подлинного счастья, зиждущегося на милосердии, справедливости и мире». Святейший Отец, кроме того, дал высокую оценку трудам местных епископов на ниве евангелизации бедных слоев населения.

«Вчера вечером я вернулся в Ватикан, – сказал Папа Франциск в заключение. – И перед тем, как предпринять путешествие, и после его завершения, я неизменно иду помолиться Божьей Матери у Ее иконы Salus Populi Romani, и прошу, чтобы Она сопровождала меня всё это время с материнской любовью, чтобы подсказывала мне как действовать, чтобы направляла мои слова, мои поступки. С Матерью Божией я ощущаю себя в безопасности».

По материалам Vatican News