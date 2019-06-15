На следующей неделе в Риме пройдет постсинодальная встреча молодежи

С 19 по 22 июня в городе Чампино близ Рима пройдет Международный форум молодёжи, организованный ватиканским Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни на тему «Молодёжь в действии в синодальной Церкви». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Цель постсинодальной встречи — осуществление предложений Синода в области пастырской работы с молодежью в свете Апостольского увещания Christus vivit. В форуме примут участие около 250 молодых делегатов от Поместных Епископских конференций, крупных церковных движений и общин, распространенных по всему миру. Приедут также молодые слушатели последнего Синода епископов, а также специалисты в области душепопечения о молодежи.

Программа встречи включает в себя общие собрания и работу в малых группах. Будут обсуждаться такие темы, как участие молодежи в синодальном процессе, плоды этого процесса в поместных церковных общинах, ответственность молодежи в Церкви. Помимо обсуждений, состоятся Святые Мессы, lectio divina, поклонение Пресвятым Дарам. 22 июня Папа примет молодежь на аудиенции в Ватикане.

Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни сообщил, что в форуме также будут участвовать представители российской молодежи.