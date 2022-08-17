На праздник Успения община Св. Эгидия провела акцию солидарности с бездомными, стариками и беженцами

15 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, католическая Община Святого Эгидия провела по всей Италии широкие акции солидарности с нуждающимися стариками, бездомными, беженцами и заключёнными, сообщает русская служба Vatican News.

В Риме – в благотворительной столовой на улице Дандоло и в тюрьме Ребиббия – были организованы праздничные трапезы с арбузным десертом; подобные торжества прошли в Генуе, Милане, Неаполе, Турине, Новаре, Падуе, Триесте, Парме, Катании и других городах страны. «Волонтёры и друзья общины решили выразить особую солидарность в то время, когда война драматически вернулась в Европу и – став причиной жертв и присутствия миллионов беженцев – ухудшает условия жизни многих семей во многих странах Старого континента и всего мира», – сообщается на официальном сайте благотворительной организации.

Среди гостей, которых встречали в столовой Общины Святого Эгидия в римском районе Трастевере, было много украинцев, а также афганцев, прибывших в Италию ровно год назад из Кабула и по гуманитарным коридорам из Пакистана и Ирана. Помимо волонтёров, за столами гостей обслуживали беженцы из Сирии и из африканских стран: они прибыли в Италию благодаря спецпроекту общины, который на сегодняшний день позволил более пяти тысячам человек безопасно приехать и благополучно интегрироваться в Европе.

В успенских празднествах солидарности приняли участие многие одинокие старики, находящиеся в лечебно-реабилитационных центрах и домах престарелых. Община Святого Эгидия с надеждой смотрит в будущее и просит помощи у организаций, учреждений и всех неравнодушных людей, чтобы никто из нуждающихся не остался без внимания, говорится в коммюнике католической общины.