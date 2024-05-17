На последних этапах жизни лучшее лекарство ‒ быть рядом

Президент Папской академии защиты жизни архиепископ Винченцо Палья сообщил ватиканским СМИ о своём участии в международной конференции в Торонто (Канада), запланированной на период с 17 по 23 мая. Мероприятие посвящено теме поддержки больных на последних этапах жизни. Передает русская служба Vatican News.

По мнению прелата, эта тема становится актуальной в свете усиливающегося стремления некоторых стран ужесточить законодательство, касающеeся больных на критическом и терминальном этапе жизни.

«Физическая боль, ‒ заявил монсеньор Палья, ‒ может быть тяжёлой, нужно бороться с ней, призывая правительства стран углублять научные исследования в области методов лечения. Мы должны обращаться к Церквам, чтобы они вновь осознали важность сопровождения больного к благой смерти, которая для нас, верующих, является переходом к жизни со Христом. Важно, чтобы размышления не сводились к теме ‘быть или не быть эвтаназии’, ‒ это звучит бездушно, — a сосредоточились на рассуждении о том, как сопровождать больного и сделать его переход более безболезненным и менее отчаянным».

Прелат напомнил об исследовании, обнародованном несколько лет назад Папской академией защиты жизни по итогам международного конгресса на тему сопровождения больного на последнем отрезке жизни. В опубликованном анализе выделено «десять пунктов, описывающих значение паллиативной помощи: в случае неизлечимой болезни невозможность вылечить не означает невозможность лечить. И даже когда больше нет средств, чтобы избежать смерти, нужно быть рядом с больным, держать его за руку, показывая, что любовь сильнее боли, дружба сильнее самой смерти, обрывающей всякие связи. ‹…› Всякая смерть не похожа на другую, а потому для каждого больного необходима индивидуальная поддержка: каждому нужны слова, жесты и присутствие, обращённые лично к нему», ‒ заявил в конце интервью архиепископ Винченцо Палья.