На площади Святого Петра в Ватикане открыта фотовыставка «Женский крик»

На площади Святого Петра в Ватикане открылась фотовыставка «Женский крик», цель которой – «привлечь внимание к женским судьбам, страданиям и несправедливости по всему миру», передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Фотовыставка открылась 2 мая, и будет действовать до конца месяца как минимум. Ее идея и послание в чем-то перекликается с замыслом великого скульптора Джана Лоренцо Бернини, выстроившего огромную колоннаду, обрамляющую площадь Святого Петра в Ватикане, дабы она создавала ощущение материнских объятия Церкви, привечающей как верующих, так и неверующих. Этот замысел художника Папа Франциск неоднократно упоминал в своих речах и проповедях.

Экспозиция выставки «Женский крик» развернута в левом крыле этого огромного «объятия» по замыслу Дикастерии коммуникаций Св. Престола, подготовившей ее в сотрудничестве со Всемирным союзом католических женских организаций (World Union of Catholic Women’s Organizations, WUCWO) и творческим агентством «Рукопожатие» (Handshake agency).

Презентация выставки, пресс-конференция и церемония открытия состоялась 2 мая в пресс-службе Ватикана. Организаторы объяснили, что выставка состоит из 26 отборных шедевров фотоискусства, созданных восемью признанными фотографами, «которые пытались в них донести до зрителя крик женской боли, часто скрытой от глаз, в образах женщин со всего мира». На снимках запечатлены лица девушек и женщин всех возрастов, жительниц всех уголков мира – джунглей в самом сердце Амазонки, трущоб Бразилии, греческих островов, границы Украины, селений в Индии и Бангладеш, других стран Юго-Восточной Азии. Каждый женский образ на выставке сопровождается строкой из энциклики Папы Франциска Fratelli Tutti («Все братья»).

«Нынешняя выставка на площади Святого Петра является доказательством стремления Церкви объять и согреть своей любовью женщин мира, верующих и неверующих, – заявила Мария Лия Зервино, президент WUCWO. – Она хочет явить их образы миру, восславить, преобразить и улучшить их жизнь, жизнь их семей, а через них и всех народов человечества». На открытии выставки выступил и префект Дикастерии коммуникаций Паоло Руффини. «Эти изображения запечатлевают страдания и крик души, и в то же время раскрывают великую красоту творения, – отметил Руффини. – Эти образы помогают верующим и неверующим понять величие страдания через красоту».

Лия Джованацци Бельтрами, режиссер, продюсер и арт-директор выставки, также выступила на пресс-конференции. «Фотография говорит с нами универсальным языком образа, – отметила Бельтрами. – В своих лучших произведениях это искусство возбуждает в душе самые глубокие эмоции, способные преобразовать личность и общество. При отборе образов для нашей выставке мы прошли большое и нелегкое путешествие, стремясь к тому, чтобы каждый представленный здесь кадр повествовал о некоей личной драме и в то же время нес в себе великую надежду».

Один из авторов проекта, известный фотограф Джузеппе Кариди, дал интервью ACI Prensa, новостному партнеру CNA на испанском языке. «Моя цель при съемке жительницы пустыни Сахара, к примеру, состояла в том, чтобы дать зрителю прикоснуться душой к истории ее рода, красоте бытия и великой надежде, – отметил Кариди. – Все мы живем своей жизнью со своими неизбежными человеческими проблемами, а красота продолжает существовать в каждом из нас. Я надеюсь, что мои фотографии несут послание оптимизма и способны вдохновить тех наших ближних, кого мучит боль под бременем невзгод».

(фото — Vatican News)