На площади Святого Петра работает медпункт для бедных

На площади Святого Петра в Ватикане вновь открылся медицинский пункт для нуждающихся; акция, вдохновлённая Папой Франциском и приуроченная к Третьему всемирному дню бедных, продлится до следующего воскресенья, 17 ноября с.г. В 2018 году – благодаря подобной инициативе – около трёх тысяч человек воспользовались бесплатными медицинскими услугами. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Как и в предыдущие годы, возле левого крыла колоннады Бернини с утра до позднего вечера можно пройти клинические обследования и посетить многих специалистов, среди которых – кардиологи, диабетологи, офтальмологи и рентгенологи. «Это настоящая больница», – подчеркнул на презентации проекта архиепископ Рино Физикелла, президент Папского Совета по содействию новой евангелизации. В прошлом году Папа Франциск посетил медпункт на ватиканской площади, поблагодарил врачей и волонтёров и приветствовал бедных. В благотворительном проекте участвуют врачи и добровольцы со всей Италии, и это проливает свет на «состояние здоровья» местного населения, о чём заявил в интервью для Vatican News доктор Лорис Пагано, глава отделения общей медицины передвижного пункта.

«Порой для возрождения надежды требуется совсем немного: остановиться, улыбнуться, выслушать, накормить, поделиться добрым словом». Об этом пишет Папа Франциск в Послании на III Всемирный день бедных, посвящённый теме «Надежда нищих не постыдится» (Пс 9,19). «Бедные нуждаются в наших руках, чтобы подняться; в наших сердцах, чтобы почувствовать заново тепло любви; в нашем присутствии, чтобы выдержать одиночество. Проще говоря, они нуждаются в любви. <…> К бедным нужно выходить навстречу: это одинокие люди, молодые и старики, которых можно пригласить к себе домой поесть; это мужчины, женщины и дети, которые ждут дружеских слов».

В минувшую субботу в Зале Павла VI состоялся специальный благотворительный концерт «С бедными для бедных». На нём прозвучала музыка монсеньора Марко Фризины из фильмов о Папах и святых и музыка Николы Пьовани из фильмов «Пиноккио» и «Жизнь прекрасна» в исполнении Итальянского кинематографического оркестра, дирижировали маэстро Фризина и Пьовани. Бедные заняли почётные места в первых рядах.

В течение всей недели в Вечном Городе будут проходить различные тематические мероприятия. В следующее воскресенье Папа Франциск возглавит в базилике Святого Петра святую Мессу, после которой в ватиканском Зале Павла VI пообедает с 1.500 неимущими из разных уголков Италии и Европы.