На открытии первого рабочего заседания Синода епископов Папа Франциск призвал понять народы бассейна реки Амазонки и служить им

Понять коренные народы и служить им призвал Папа Франциск перед началом первой сессии Специальной Ассамблеи Синода епископов, посвященной проблемам региона Амазонии, состоявшейся 7 октября с.г. Первый рабочий день высокого форума открылся молитвой в соборе Святого Петра, после чего делегаты Ассамблеи проследовали в процессии в сопровождении традиционных песнопений народов, населяющих территории бассейна Амазонки, в Синодальный зал на свое первое заседание.



Папа обратился к собравшимся со спонтанной прочувствованной речью на испанском языке, подчеркнув четыре главных аспекта высшего церковного форума: пастырский, культурный, социальный и экологический. Святейший Отец призвал раз и навсегда отречься от идеологической колонизации, уважая аутентичность культур коренных народов Амазонии. Понтифик напомнил, что Синод епископов – это не круглый стол, не научная конференция и не парламент, а «совместно пройденный путь», повод, чтобы порассуждать и подискутировать, чтобы слушать со смирением и говорить без ненужной боязни, чтобы распознавать и защищать братство.



По словам Папы, на Церкви лежит обязанность приблизиться к народам Амазонии, сделав это со всей возможной деликатностью, с уважением к их истории, к их образу жизни, их творческому наследию, рассматривая население региона не в свете прагматического подхода или программ, направленных на социальное развитие и охрану среды обитания, но увидеть его глазами подлинных учеников Иисуса Христа и миссионеров, при этом всячески избегая прозелитизма. Папа Франциск призвал делегатов к кропотливой работе над «Instrumentum laboris», который назвал «текстом-мучеником» в связи с тем, что ему суждено измениться или даже полностью исчезнуть в ходе дискуссий, так как он является лишь исходной точкой пути, по которому поведет отцов Синода Святой Дух.



По материалам Vatican News